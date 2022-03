Fortnite zwingt euch nicht länger zum Bauen – Der neue „Null Bauen“-Modus bleibt

Viele Spieler waren in Fortnite unsicher, ob der „No Build“-Modus im Spiel bleibt, doch jetzt am 29. März hat Epic Ernst gemacht. Ein Trailer und ganze vier neue Modi zieren nun die Auswahl der Spieler in ihrer Sammlung an Aktivitäten.

Was hat Epic in Fortnite entfernt? In Fortnite wurde das beliebte und gleichzeitig verhasste Charakteristikum entfernt – Das Bauen. Am Release der zweiten Season vom Battle-Royal-Shooter wurden Spieler überrascht als sie in Matches einstiegen, jedoch kein Bauen verfügbar war.

Sloane, eine Figur aus der Story von Fortnite, deaktivierte das Bauen und sorgte somit für härtere Kämpfe auf dem Schlachtfeld. Trotz dessen hatten viele Spieler daran Spaß endlich auf die Map zu landen, ohne in schwitzige Bau-Battles verwickelt zu werden. Dabei fürchteten viele Spieler, der No-Build-Modus sei temporär und würde sich am 29. März verabschieden.

Ein neuer Trailer und Modi in Fortnite versichern nun aber das Gegenteil und lassen euch die Wahl, wie ihr gerne zocken möchtet.

Bauen oder nicht bauen? Ihr habt die Wahl!

Epic hat euch einen neuen Trailer zusammengestellt, in dem coole und actionreiche Szenen zu sehen sind, wo kein Bauen aktiv ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die in den Tresor gepackte Jetpacks sind zu sehen, darunter auch ein großer Raketenwerfer, mit dem ihr problemlos die lästigen Panzer loswerdet und jede Menge Geballer. Epic bezeichnet die vier Modi für Solo, Duos, Trios und Teams als „Null Bauen“ und können jederzeit seit dem 29. März im Menü angesteuert und ausgewählt werden.

Was sagen die Spieler zur Entscheidung? Die Resonanz der Community unter dem Trailer ist durchweg positiv. Sie kommentieren mit Aussagen wie:

„Dieser Trailer ist wirklich krank! Ehrlich gesagt liebe ich das Nicht-Bauen!“ – Placid

„Ich liebe das neue No-Building wirklich, weil sich das Spiel super neu anfühlt und man darüber nachdenken muss, wie man ohne Gebäude spielen kann. Großartige Arbeit, Epic!“ – Zefew

„Das Spiel ist so frisch ohne das Bauen! Erinnert mich an die OG-Tage.“ – prize

Mit dieser Entscheidung kann Fortnite sein Wiedererkennungsmerkmal bewahren und trotzdem für viele „Nicht-Bauer“ interessant bleiben.

Wo sind aber die Bauen-Modi? Wie ihr sicherlich festgestellt habt, sind die Bauen-Modi nicht zu sehen. Das liegt jedoch an einem Bug, das Epic bald beheben wird. Ob jedoch ein Hotfix bereitgestellt wird oder Epic das intern regelt, ist nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden, falls Fortnite diese freischaltet.

Was haltet ihr von den permanenten „Null Bauen Modi“? Findet ihr es gut das Epic hier euch die Wahl lässt welchen Modus ihr spielen wollt? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!