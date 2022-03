Epic ändert Fortnite radikal mit Season 2, streicht das Bauen – So reagieren Spieler

Fortnite beginnt die neue Season 2 von Kapitel 3 mit einem dicken Knall. Denn ausgerechnet das berüchtigte Bauen wird hier deaktiviert. Das ändert das Gameplay komplett und viele Fans feiern die Neuerung sogar. Es gibt aber auch Kritik an der Sache. Erfahrt hier auf MeinMMO alles über die aktuelle Stimmung in Fortnite.

Was ist in Season 2 passiert? In Season 2 von Kapitel 3 haben die Entwickler bei Epic Fortnite auf den Kopf gestellt. Denn während vergangene Updates das Spiel um zig Funktionen erweiterten, nimmt diese Season etwas Essenzielles aus dem Spiel.

Denn das Bauen, seit jeher das Alleinstellungsmerkmal von Fortnite, ist deaktiviert worden. Es ist sogar in die aktuelle Story eingebettet, in welcher die fiese Organisation IO den Spielern im Zuge einer Invasion das Bauen wegnimmt.

Jedenfalls könnt ihr jetzt nichts mehr bauen und euch keine Deckung mehr schaffen. Dafür seid ihr jetzt mobiler unterwegs und habt mehr Schilde. Und schwer bewaffnete Panzer gibt es jetzt auch.

Das wird in der Community unterschiedlich aufgenommen.

Spieler feiern die Änderung – „Das Spiel ist im besten Zustand, den es je hatte“

Wie sind die positiven Reaktionen? Bei vielen Fans kommen die Neuerungen, vor allem der Wegfall des Bauens, gut an. Denn so mancher Spieler, dem Fortnite eigentlich gut gefallen hat, konnte nie mit dem Bauen warm werden.

Denn dieses Feature und seine Beherrschung trennte die guten Spieler von den Casuals und viele hatten irgendwann keinen Spaß mehr, gegen die sogenannten „Schwitzer“ anzutreten, die bei jedem Schuss sofort in regelrechten Bauorgien explodierten.

Einige Reaktionen aus reddit haben wir hier zusammengefasst:

[…] der No-Build-Modus sorgt dafür, dass Fortnite den besten Zustand erreicht, in dem das je war, für Leute, die nicht gerne bauen, war das die Hauptbeschwerde. Das Spiel ist im besten Zustand, den es je hatte.

Ich persönlich mag Fortnite, aber ein Nobuild-Modus würde es für mich noch besser machen.

Endlich. Bauen in Fortnite ruiniert das Spiel für mich.

Das ist das aggressivste Spiel, das ich je gesehen habe – es ist sehr vorwärtsgerichtet und es wird so viel gepusht. Ich hoffe, „No Building“ bleibt als Nebenmodus erhalten, wenn „Building“ zurückkehrt.

Ja, das ist super, und das kommt von einem „Schwitzer“.

Andere Spieler auf reddit feiern gerade, dass sehr viele gute Fortnite-Spieler eigentlich furchtbar schlechte Schützen sind und ohne ihre geliebte Deckung gnadenlos gegen Spieler verlieren, die an sich gut in Shootern sind, aber nie gebaut haben. Das hat übrigens schon Dr. Disrespect vor Jahren kritisiert. Fortnite mache Kinder seiner Meinung nach „weich und feige“.

Was wird kritisiert? Doch nicht alle Spieler finden die Neuerungen gut. Das Bauen sei immerhin das einzige, was Fortnite wirklich speziell gemacht habe. Typische Reaktionen lesen sich wie folgt:

Für mich ist das verrückt. Bauen ist das Einzige, was Fortnite einzigartig macht. Ohne Bauen ist es eine Art langweiliger Cartoon-Shooter. Bauen ist das, was Fortnite meiner Meinung nach zu einem großartigen Spiel macht. Der nötige Skill und die Art und Weise, wie es [das Bauen] Kämpfe verlängert, macht Fortnite erst witzig und interessant.

Panzer machen null Sinn. Sie entfernen das Bauen, damit das Schießen ausgewogener ist, und fügen Panzer hinzu, die das Schießen noch mehr aus dem Gleichgewicht bringen, als es das Bauen jemals getan hat.

Das einzig Interessante an diesem Spiel ist das Bauen, warum wollt ihr, dass das weggenommen wird?

Aber auch unter den Kritikern finden sich viele, die es interessant finden, Fortnite ohne Bauen zu spielen. Sie wünschen sich halt einen alternativen Spielmodus, in dem es deaktiviert ist und einen, wo man nach Herzenslust weiter bauen kann. Die aktuelle Spielweise ohne Bauen könnte daher auch eine Testphase sein, wie gut dies bei der Community ankommt.

Was sagt ihr zu der neuen Spielweise ein Fortnite? Fangt ihr jetzt endlich mit dem Spiel an oder hat Epic gerade die Einzigartigkeit des Spiels getötet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

