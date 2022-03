Fortnite: Alles, was wir zum Start von Season 2 in Kapitel 3 wissen – Zeit, Server-Down, Inhalte

In Fortnite geht bald die erste Saison von Kapitel 3 in den Ruhestand. Epic Games hielt sich bislang bedeckt und Spieler wissen kaum bis gar nichts über die neue Season. Wir von MeinMMO fassen euch alle bekannten Informationen zusammen, die Season 2 umfassen.

Wann endet Season 1 in Chapter 3? Folgt man den Informationen, die im Season 1 Battle Pass ausgeschrieben sind, lässt sich der 19. März herauslesen. Man muss aber vorsichtig sein, da Epic Games sich nicht immer an die vorgegebenen Daten hält. Nimmt man die noch vorhandenen Challenges der Woche unter die Lupe, fällt einem die Schnäppchenjagd-Woche auf.

Diese läuft am Sonntag, dem 20. März, ab. Somit wäre auch ein Ende der Season 1 am Sonntag möglich. Genau lässt sich das jedoch nicht sagen, da Epic nicht explizit dazu Stellung bezogen hat. Bleib abzuwarten, ob am Wochenende Fortnite spontan in die nächste Runde eintritt.

Server Down und neue Inhalte von Season 2

Wird es einen Server Down geben? Dazu wissen wir auch nichts Konkretes. Wie gewohnt fährt Epic bei jeder Veröffentlichung einer neuen Season die Server herunter. So können Spieler dann Zugang zum Update bekommen und die Server erhalten einen neuen Anstrich. Sollten neue Informationen veröffentlicht werden, berichten wir euch umgehend davon.

Der Kampf zwischen den Sieben und der IO geht weiter

Welche Inhalte können Spieler erwarten? In einer neuen Season sorgt Epic für eine große Menge an neuem Content. Da die Story auch in eine vorgegebene Richtung geht, könnten euch folgende Inhalte erwarten:

Neuer Battle Pass

Neuer geheimer Skin

Neue oder zurückkehrende Waffen

Map-Veränderungen

Neue Fahrzeuge – Trucks mit Geschützen und mobile Bohrer

Neue Items

Veränderungen im Startmenü

Mögliche Anpassungen am Spind und am „Battle Pass“-System

Neues Feature um schneller und aggressiver zu Sprinten

Neue Crossover

Wird es ein Live-Event geben? In der Vergangenheit hat Epic schon oft den Übergang von einer alten Season zu einer neuen mit einem Live-Event eingeläutet. Dabei konnten Spieler selbst mitmachen und aktiv an den wichtigen Schlüsselmomenten der Story teilhaben.

Normalerweise sorgt ein Countdown dafür, dass Spieler sehen können, wann ein Live-Event losgeht, jedoch ist das diesmal nicht der Fall. Ob sich Epic kurz vor knapp dazu entscheidet noch ein Live-Event herauszuhauen, ist nicht auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich.

Ein Live-Event benötigt Planung und die nötige Zeit, es auf die Beine zu stellen. Epic hatte schon mit dem Release von Chapter 3 viel zu tun und darauffolgend auch mit den Patches. Es ist daher eher wahrscheinlich, dass Spieler nur eine Datei herunterladen müssen und einen Clip zu sehen bekommen. In diesem werden die Veränderungen der Map erklärt und gezeigt, welche neuen Items und Dinge die Spieler zu erwarten haben.

Was haltet ihr davon, dass sich die Entwickler von Fortnite so bedeckt halten und nichts von der neuen Season veröffentlichten? Hinterlasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren.