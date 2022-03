Fortnite: Wann startet Season 2 in Chapter 3 und wann endet Season 1?

Hier zeigen wir euch, wann Season 1 in Chapter 3 von Fortnite endet und wann Season 2 startet.

Was ist los in Fortnite? Am 5. Dezember startete Season 1 in Chapter 3 von Fortnite. Chapter 2 endete damit, dass die ganze Karte umgedreht wurde und Spieler überall auf die neue Map strömten. Doch schon bald endet die aktuelle Season von Chapter 3.

Wir fassen euch hier zusammen, wann die nächste Season beginnt und was wir darüber wissen.

Wann endet Season 1 in Kapitel 3?

Das ist bekannt: Im Spiel weist Fortnite darauf hin, dass Season 1 in Chapter 3 bis zum 19. März läuft. Der 19. März ist ein Samstag.

Es besteht allerdings auch die Chance, dass Season 1 erst am 22. März endet. Das wäre ein Dienstag. Bis vor kurzem stand dieses Datum noch auf der Webseite von Fortnite.

Ihr habt also noch bis etwa zum 19. März Zeit, euren Battle Pass mit unseren Tipps schnell zu leveln.

Wann startet Season 2 in Kapitel 3?

So war es bisher: In der Regel startet eine neue Season direkt nach dem Ende einer alten Season. Wir gehen also davon aus, dass Season 1 am 19. März endet und Season 2 von Chapter 3 am 20. März 2022 startet. Das wäre dann ein Sonntag.

Für gewöhnlich starten neue Saisons in Fortnite an einem Dienstag. Allerdings startete die erste Saison in Kapitel 3 an einem Sonntag. Gut möglich, dass also auch der nächste Abschnitt an einem Sonntag beginnt.

Geht davon aus, dass es zwischen den Saisons eine Downtime geben wird, in der das Spiel nicht zu erreichen ist. Eine tagelange Downtime wie mit dem Schwarzen Loch ist hier nicht zu erwarten, da kein neues Kapitel, sondern „nur“ eine neue Saison innerhalb eines Kapitels startet.

Welche Inhalte bringt Season 2 Chapter 3? Leaks

Das ist bisher bekannt: Es gibt bisher keine offiziellen Infos darüber, welche Inhalte in der neuen Saison stecken werden. Dafür haben Dataminer bereits eine Vorstellung davon. In den nächsten Zeilen werden wir über Leaks zu Season 2 sprechen. Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, dann geht lieber zu einem der folgenden Artikel über:

Das wurde gefunden: Dataminer Hypex zeigte auf Twitter bereits im Dezember 2021 einen großen Fund zu Season 2. Er fand neue Charaktere, die ganz so aussehen, als könnte es sich dabei um The Origin & The Sisters drehen. Das sind die übrigen Charaktere, die noch aus dem Kader von „The Seven“ fehlen.

Manche Mitglieder aus der Community gehen außerdem davon aus, dass es einen größeren Kampf zwischen The Seven und The Imagined Order geben könnte. Beide Seiten streiten sich gerade um die Herrschaft über die Fortnite-Insel.

Zu diesem möglichen Kampf würden auch die Panzer-Fahrzeuge passen, die bereits im Code gefunden wurden. Das sind Fahrzeuge für zwei Personen (einen Fahrer und einen Beifahrer).

So sehen die Panzerfahrzeuge im Spiel aus

Unklar ist allerdings die Funktion dieser Panzer. Mit dem Bohrer sieht es so aus, als könne man sich damit in den Erdboden oder durch Wände arbeiten. Doch dazu gibt es bisher noch keine Details.

Es gibt also viel Potenzial dafür, dass die Story in Season 2 richtig spannend wird. Über welche Inhalte würdet ihr euch am meisten freuen? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

