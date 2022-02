5 seltene Skins aus Fortnite, die ihr schon lange nicht mehr im Shop gesehen habt

Fortnite: Battle Royale bringt regelmäßig alte Skins neu in den Shop. Doch manche kommen öfter vor als andere, auf die man schon ein Jahr oder länger warten musste. Wir von MeinMMO zeigen euch die Skins, die schon lange niemand mehr im Shop finden konnte, die aber ruhig mal wieder kommen könnten.

Wie wurden die Skins ausgewählt? Mittlerweile gibt es hunderte von Skins aus Fortnite und im Shop werden sie immer wieder durchrotiert. Doch manche Skins kommen öfter wieder, als andere. So muss man teils ein Jahr oder noch länger warten, bis man einen bestimmten Skin wieder findet.

Wenn der Skin denn überhaupt jemals kommt. Wir haben daher die Skins nach ihrem letzten Erscheinungsdatum ausgewählt und je einen Skin pro Kategorie hier vorgestellt.

Die 5 derzeit seltensten Skins in Fortnite

Die folgenden Skins aus den Kategorien Ungewöhnlich, Selten, Episch, Legendär und aus der Special-Kategorie waren lange Zeit nicht mehr im Shop. Stand der Recherche ist der 11. Februar 2022.

Kategorie Ungewöhnlich – „Munitions Major“

Was ist das für ein Skin? Der Munitions Major ist eine der unzähligen Varianten des Fortnite-Poster-Boys Jonesy. Dieses Mal trägt er die klassische Felduniform der US-Army aus dem 2. Weltkrieg, mit einem dicken weißen Stern auf dem Helm und Halstuch.

Wann kam er zuletzt in den Shop? Der Munitions Major ist ein wahrhaft seltener Skin. Denn zuletzt kam er am 6. September 2019 in die Shops. Er ist also schon seit über zwei Jahren nicht mehr aufgetaucht. Ursprünglich erschien er am 11. März 2019 zum ersten Mal.

Kategorie Selten – „Special Forces“

Was ist das für ein Skin? Special Forces ist ein weiterer militärischer Skin. Er ist einer der ersten Skins, der in den Shop kam, sein erstes Auftreten war schon am 1. November 2017. Daher ist der Skin auch nicht sonderlich originell. Es ist eher eine Farb-Variante eines anderen Skins. Er stellt einen männlichen Kommando-Soldaten mit schwarzer Feld-Uniform und Barett dar.

Wann kam er zuletzt in den Shop? Am 24. Januar 2019 konnte man diesen Skin zuletzt im Shop kaufen. Das ist jetzt schon über 3 Jahre her. Wer den Skin also damals erbeuten konnte, hat jetzt ein wahrhaft seltenes Outfit!

Kategorie Episch – „Freestyle“

Was ist das für ein Skin? Freestyle ist eine Art futuristischer DJ und sie kommt mit bunten Farben, einem riesigen Kopfhörer und einer alternativen Version mit Kappe daher. Ihr erster Auftritt war noch in Season 10 von Kapitel 1 in Fortnite.

Wann kam er zuletzt in den Shop? Freestyle kam zuletzt am 10. Oktober 2019 ins Spiel. Sein erster Auftritt war kurz davor, am 24. August. Viele Spieler sollten also nicht in den Genuss von Freestyle gekommen sein.

Kategorie Legendär – „Ice Queen“

Was ist das für ein Skin? Die Ice Queen ist ein prächtiger Skin, der eine blasse Frau mit herablassender Miene zeigt. Sie trägt eine Krone aus Eis und eine Art Rüstung. Sie ist als weiblicher Konterpart für den Skin des Ice King gedacht, der in Season 7 von Kapitel 1 die Tier-100-Belohnung im Battle-Pass war.

Wann kam er zuletzt in den Shop? Die Ice Queen ist nur selten im Shop zu finden. Zuletzt bequemte sie sich vor knapp 1 Jahr, am 18. Februar 2021, in den Shop. Möglicherweise wird sie aber Ende des Monats wieder auftauchen.

Kategorie Spezial-Skin – „Black Widow“

Was ist das für ein Skin? Hier handelt es sich um die Marvel-Heldin und Avengers-Mitglied Black Widow. Sie kam damals zum Kino-Start von Avengers: Endgame ins Spiel und war der erste Marvel-Skin, den es in Fortnite gab.

Wann kam er zuletzt in den Shop? Black Widow war nur vom 25. April bis zum 6. Mai 2019 im Shop. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Sie ist also schon fast 3 Jahre nicht mehr aufgetaucht und wer sie damals gekauft hat, dürfte einen sehr seltenen Skin besitzen. Es gab aber später eine weiße Variante dieses Skins, das Original ist aber weiterhin nicht verfügbar.

