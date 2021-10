5 Skins in Fortnite, bei denen ich weiß, dass ihr sie auch hasst

In Fortnite gibt es schon eine ganze Palette an Skins, die ihr kaufen oder durch den Battle Pass verdienen könnt. Manche Skins jedoch haben durch ihr penetrantes Auftreten in schwitzigen Situationen in mir eine regelrechte Verachtung ausgelöst. Deshalb zeige ich euch 5 Skins, bei denen ich weiß, dass ihr sie auch hasst.

Wie kommt meine Auswahl zustande? Mein Name lautet Christos Tsogos, bin freier Autor bei MeinMMO und zocke schon eine sehr lange Zeit Fortnite. Da ich täglich im Battle Royal aktiv bin, sehe ich viele Skins auf meinen Wegen.

Diese 5 Skins jedoch traten so negativ auf, dass jedes erdenkliche Mal, in dem ich sie sah, am überlegen war, meine Konsole auszuschalten. Bei jedem aufeinandertreffen und verlorenem Kampf bekam man entweder ein „Take the L“ oder „Floss“ daher geschmissen. Grund genug dafür, mein Gamepad nach Buxtehude zu schmeißen.

Beachtet aber, dass es sich hier um meine persönliche Meinung und Erfahrung handelt. Solltet ihr also zu den Ausnahmen gehöre und die hier genannten Skins toll finden, ohne dem Klischee des Schwitzers zu entsprechen, dann fühlt euch bitte nicht beleidigt.

Aber genug von mir, kommen wir nun zu meinen meist gehassten Skins in Fortnite, die ihr bestimmt auch hasst.

Das sind meine 5 meist verachteten Skins im Battle-Royal-Modus

Ich liste die Hass-Skins hier nun auf und beschreibe im Kurzen, weshalb sie zu den schlimmsten gehören. Das wären diese Kandidaten:

Aurora

Superhelden zum Anpassen

iKonik

Fußballspieler

Manic

Aura, auch bekannt als der Hipster-Skin

Weshalb ist er so schlimm? Spieler, die diese Erscheinung wählen, sind entweder fasziniert von ihr, da viel Detail in solch einem günstigen Skin steckt oder um Leute den letzten Nerv zu rauben. Mag ja sein, dass für 800 V-Bucks viel geboten wird, aber man sieht sie in jedem Match und das ganze 20-Mal.

Von Noobs bis hin zu Ultra-Schwitzer ist alles dabei. Jedoch überwiegen die Schwitzer. Ich zocke meist Teams oder Trios und wenn ich mit meinen Mates auf einen Trupp stoße, der solch einen Skin im Team beherbergt, suche ich gleich das Weite. Meiner Meinung nach sollte Epic Games diesen Skin für 1 Jahr aus dem Shop verbannen damit endlich andere Möglichkeiten der Personalisierung bestehen.

Die Superhelden, auch bekannt als die Super-Gurken

Weshalb ist er so schlimm? Diese Variation tauchte dennoch nicht so häufig auf wie Aura, aber falls ihr ihnen begegnet, lauft. Meist wird dieses Aussehen von Bots oder Hardcore-Spielern verwendet.

Egal in welchem Match ich auf diese Gurken-Trupps gestoßen bin, sie haben mich in Grund und Boden editiert und meine Ehre in ihrer Pfeife geraucht. Deshalb mach ich einen großen Bogen um sie und falls eine Konfrontation nicht abwendbar ist, komm ich mit einem Truck.

iKonik, auch bekannt als Aufgabenzerstörer

Weshalb ist er so schlimm? Ich kann nicht in Worte fassen, welchen immensen Schaden er schon in meiner Karriere als Fortnite-Spieler angerichtet hat. Fangen wir mit seinem Emote an. Seine Boygroup-Tanzeinlage nach jedem Kill, raubt mir seit jeher den Schlaf.

Ich erlebe regelrechten Flashbacks, wenn ich diesen Kerl sehe, doch nicht genug. Jedes Mal, wenn ich Aufgaben erledigen möchte, taucht dieser Lump auf, tötet mich, Emotet, tötet den Quest-NPC und verlässt das Spiel.

Die Fußball-Skins, auch bekannt als aggressive Stürmer

Weshalb ist er so schlimm? Diese Kicker sind die reine Pest. Sie kommen immer in Gruppen und holzen dich um. Jeder Fluchtversuch ist zwecklos, da sie mit ihren Stürmern euch bis ganz durch die Map verfolgen. Haben Sie euch erwischt ist das noch nicht alles.

Es fängt dann ein regelrechtes Mobbing an, indem sie immer meinen toten Charakter nehmen, gegen Wände schmeißen und dann zu Tode-Pickaxen. Eins ist mir klar geworden, als ich diesen Skin bei seinen Handlungen beobachtet habe. Sie sind Sadisten und das ganz gewiss.

Manic, auch bekannt als Auftragskiller

Weshalb ist er so schlimm? Manic ist sehr eigenwillig, da das Verhalten dem eines Auftragskillers gleicht. Egal in welcher Entfernung du dich befindest. Hat dich Manic entdeckt, ist es aus. Meist kommt sie mit ihrer Schwester „Aura“ daher und sorgen für lästige Bauduelle.

Doch diese sind schon von vornherein entschieden. Falls ihr euch ein paar Nerven sparen wollt, legt euch nicht mit ihr an, es sei denn ihr seid zu 4 und besitzt alle einen Raketenwerfer.

Das waren meine 5 verhasstesten Skins in Fortnite. Kurz vorweg, ich bin kein Spieler der sich so schnell aufregen oder provozieren lässt. Meine Meinung habe ich mir deshalb gebildet, da solche Stationen über längeren Zeitraum entstanden sind. Erstaunlich ist auch zu sehen, dass egal welcher Spieler dieses Aussehen wählt, man gleich beim ersten Sichtkontakt weiß, dass es sich hierbei wahrscheinlich um kaputte Schwitzer handelt.

Was haltet ihr von meiner Auswahl? Stimmt ihr mir zu oder habt ihr eine eigene Auswahl an Skins, die euch den Tag vermiesen? Lasst es uns wissen!