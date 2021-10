Was würdet ihr von solch einem Modus halten? Würdet ihr ihn ausprobieren oder hat sich das Bauen schon in euch eingebrannt und ihr könnt es nicht mehr wegdenken? Lasst es uns wissen!

In Kapitel 1 war das Bauen eher nebensächlich. Spieler waren froh, wenn man gerade so ein Gebäude oder eine Deckung herzaubern konnte.

Was halten die Spieler vom Fund? Manche sind begeistert von der Idee, endlich ohne Bauen zocken und kämpfen zu können. Sie beschreiben ihre Baukünste als schlecht und meinen, dass sie nur Gegenstände errichten, wenn sie in Panik geraten. Deshalb kommentieren sie mit Aussagen wie:

Ob es sich hierbei um eine simple Treppe handelt oder um eine Deckung in Form eines Hauses, bleibt euch überlassen. Das Bauen soll euch in vielen Situationen dienlich sein , doch viele Spieler können damit nur wenig anfangen.

Was ist Bauen? Im Fortnite Battle Royal, könnt ihr in verschiedenen Modi bauen . Ihr sammelt Ressourcen durch das Abbauen von Materialien, die ihr durch Gebäude, Bäume, Steine oder vieles mehr bekommt. Mit diesen Materialien könnt ihr Konstrukte erbauen, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen.

In Fortnite ist das Bauen die Königsdisziplin schlechthin. Viele Pro-Spieler könnten sich Fortnite ohne das endlose Editieren gar nicht vorstellen. Nun kam jedoch ein Leak auf, in dem Epic Games einen Modus testet, welcher ohne Bauen funktioniert. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Details dazu.

