Clip zeigt verrückte Jagd in Fortnite: Als ob der Terminator hinter dir her wäre

Was haltet ihr von solchen Verfolgern? Hattet ihr schon so einen an der Backe? Falls ja, wie seid ihr bei ihm vorgegangen, um seinem nervigen Vorgehen ein Ende zu bereiten? Lasst es uns gerne wissen!

Versucht im Kampf eine Möglichkeit zu finden, euren Gegner zu schwächen. Falls euch das gelingt, wird sich der Gegner zurückziehen. In so einem Moment habt ihr dann die Chance einen Streckenvorteil zu erlangen, den euer Verfolger nicht einholen kann.

Ein gewöhnlicher Spieler, der euch sieht und dann herausfordert, wird bei einer Flucht des Gegenübers versuchen euch zu jagen, das aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ein Stalker, wie in diesem Falle, möchte euch bei der Jagd zur Weißglut bringen. Diese Gegner versuchen euch meist, in einem Überraschungsangriff zu überrumpeln.

In Fortnite könnt ihr Matches überleben, indem ihr auf euer Aussehen achtet. Mit auffälliger Erscheinung spielt ihr eurem Gegner in die Hände. Falls ihr Skins besitzt, die eher auf das momentane Map-Terrain angepasst sind, solltet ihr diese wählen.

Solche Spieler können im Battle-Royal-Modus von Fortnite, eine echte Plage sein. Zumal ihr nicht in jedem Match einen epischen Sieg erringen wollt, sondern einfach nur die Stempelkarten abschließen möchtet. Aus dem Grund zeigen wir euch, wie ihr die Chance auf ein Aufeinandertreffen mit so einem Stalker minimieren könnt.

Ist das Alltag in Fortnite? Spieler berichten unter dem reddit-Post darüber, wie sie lediglich Aufgaben erledigen wollen, doch von solchen „Terminatoren“ in Grund und Boden gejagt werden. Ein Spieler berichtet über einen ähnlichen Fall:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to