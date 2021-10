Schon eine ganze Weile sorgen die Symbionten in Fortnite für Ärger. Gepaart aber mit einer ganz bestimmten Waffe könnt ihr ohne Risiko eure Feinde demütigen und dabei Spaß haben. Ein Streamer hat es vorgemacht.

Um welche Kombo dreht es sich? Hierbei handelt es sich um die Kombo „Symbiont + Schockwellenwerfer“. Diese beiden Waffen sind neu im Item-Pool gelandet. Der Symbiont erscheint zufällig in einem Kanister auf der ganzen Map. Der Schockwellenwerfer jedoch lässt sich in Kisten oder auf dem Boden finden. Haltet also danach Ausschau.

Gepaart mit ein bisschen Skill könnt ihr eure Feinde mit Stil fertigmachen und das ohne großen Aufwand.

Streamer zeigt euch, wie ihr eure Feinde demütigen könnt

Der Streamer „thesquatingdog“ hat einen Clip auf reddit hochgeladen, indem er diese Kombo demonstriert. Er benutzt hierbei, wie schon genannt, den Symbiont von Venom und einen Schockwellenwerfer. Schließlich stand er nun gegen den letzten Spieler im Match.

Wie in Fortnite üblich, entstehen in solchen Situationen ganze Bau-Battles. Wilde Gebäudekomplexe können in Windeseile entstehen, doch den Streamer interessierte das nicht wirklich. Er spürte den Spieler auf, schoss sich durch seinen Schockwellenwerfer in die Lüfte und griff anschließend mit dem Symbionten nach ihm.

Dadurch befanden sich beide in der Luft. Der Streamer kümmerte sich nicht um den Fallschaden, da der Schockwellenwerfer einen schützenden Effekt auf ihn projizierte.

Schlussendlich landete der Streamer behutsam auf den Boden, während sein Gegner eine demütigende Niederlage einstecken musste. Durch den Aufprall brach sich sein Feind beide Hachsen und das Match wurde gewonnen.

Wie reagiert die Community darauf? Spieler finden solche Kombos lustig. Normale Loadouts können auf Dauer langweilig sein. Deshalb suchen sich Spieler Taktiken aus, um ihren Alltag spannender zu gestalten. Ein reddit-User kommentierte:

An diesem Punkt denke ich, dass Epic einfach nur mit uns lachen möchte, indem sie das Venom / Carnage-Zeug mit dem Schockwellenwerfer hinzufügt haben und ich habe Spaß in dieser Saison, also lasst uns alle zusammen lachen. erwähnte reddit-User InevitablePuzzleID

Ist das leicht nachzustellen? Übung macht den Meister. Davon abgesehen, benötigt ihr dafür zwei Waffen, die nicht so leicht auffindbar sind. Das Gute hierbei – Fortnite verrät euch auf der Map, wo sich die Symbionten befinden. In jedem Match lassen sich zwei Versionen finden, die euch exakt dieselben Kräfte verleihen.

Die Versionen sind:

Carnage-Symbiont

Venom-Symbiont

Falls ihr eines, der beiden aufgegabelt habt, müsst ihr nur noch den speziellen

Schockwellenwerfer finden. Diese sind zufällig auffindbar. Mit etwas Glück droppt euch ein Schockwellenwerfer aus einer Truhe.

Falls ihr alle Komponenten beisammen habt, benötigt ihr nur noch einen Gegner, der sich hoch baut, Zielgenauigkeit und das richtige Timing.

Seid nicht niedergeschlagen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, die Season ist noch lang, ihr habt also genug Zeit, das selbst auszuprobieren.

Was haltet ihr von dieser Kombo? Habt ihr sowas schon erlebt und wart das Opfer oder habt ihr andere Spieler gedemütigt? Lasst es uns gerne wissen was ihr davon haltet.