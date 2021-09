Fortnite: Neue Map aus Season 8 wird von Kevin überrannt – Hier sind alle Änderungen

Season 8 ist in Fortnite im vollen Gange und sorgt mit Update 18.00 für so manche Änderungen. Wir von MeinMMO zeigen euch welche Veränderungen diesmal zu bestaunen sind und was Kevin, der lilafarbene Würfel, damit zu tun hat.

Das ist vor Season 8 passiert: Das Mutterschiff sorgte für eine Invasion, Aliens errichteten Brutstätten und entführten Spieler. Sogar ganze POIs mussten dran glauben.

So sah der Alltag in der 7. Season aus, doch das ist nun vorbei. Nachdem wir uns den Aliens gegenüber zur Wehr gesetzt hatten und ihr riesiges UFO zerstört wurde, erwartet uns diesmal eine Map mit neuen Änderungen.

Das sind alle Map-Änderungen auf der Season 8 Map

Auf den ersten Blick hat sich nicht viel getan. Vereinzelnde Wrackteile des Mutterschiffs zieren nun die Map von Fortnite.

Das ist die neue Map zu Season 8

Es gibt aber dennoch einige Besonderheiten, die Epic Games dazugepackt hat, die erwähnenswert sind.

Abgestürzte Wrackteile des Mutterschiffs

Das Mutterschiff wurde im Live-Event vernichtet und nun bemerkt man das gesamte Ausmaß der Zerstörung.

Einzelne Gebiete, um bekannte Orte herum, haben sich durch die abgestürzten Wrackteile verändert. An den kaputten UFO-Teilen schweben nun sogenannte pinkfarbene Luftrutschen. Mit denen könnt ihr schnell um die jeweilige Absturzstelle düsen und das ohne großen Aufwand.

Einer der Absturzstellen mit Rutsch-Spaß

Des Weiteren liegen auf dem verseuchten Alien-Boden kleinere Kevin-Würfel. Diese können aufgehoben und benutzt werden. Bei Benutzung werdet ihr zu einem fast unsichtbaren Geist – hört sich nach einer guten Tarnung an.

Kevin ist zurück und mit ihm seine Freunde

Durch die Operation: Himmelsfeuer konnten wir das Mutterschiff der Aliens vernichten. Doch das sorgte nun für mehr Ärger als angenommen. Da das riesige UFO eine ganze Bevölkerung dieser lilafarben Wesen beheimatet hatte, sind diese nun mit uns auf der Insel gefangen.

Doch wer ist Kevin? Es handelt sich hierbei um einen lilafarben Würfel unbekannten Ursprungs. Der erste Auftritt erhielt der Würfel 2018, als dieser durch einen Riss in Paradise Palms auftauchte. Viele Spieler dachten, dass es sich hierbei nur um einen Gegenstand handelte, welcher nur in der Gegend rumstand. Doch plötzlich fing der Es handelt sich hierbei um einen lilafarben Würfel unbekannten Ursprungs. Der erste Auftritt erhielt der Würfel 2018, als dieser durch einen Riss in Paradise Palms auftauchte. Viele Spieler dachten, dass es sich hierbei nur um einen Gegenstand handelte, welcher nur in der Gegend rumstand. Doch plötzlich fing der Würfel an sich zu bewegen . Viele Spieler tauften ihn dann unter dem Namen „Kevin“ und observierten seine fortlaufende Reise von da an.

Kevin der gelbe Würfel

Kevin gibt es aber nicht nur in Lila. Durch den Absturz haben sich manche Würfel verfärbt. Diese sind nun in Blau und auch in Gelb anzutreffen. Glaubt aber nicht das ihr euch mit ihnen anlegen könnt, vielleicht erlebt ihr dann eurer blaues Wunder.

Kippwelt – Pickel auf der neue Season 8 Map sind parallel Dimensionen

Falls ihr aus dem Battle-Bus aussteigt, sollte euch im Flug sicher einer dieser ekligen Pickel auf der Map aufgefallen sein. Keine Sorge, hier steckt nicht eine pubertierende Insel dahinter, sondern eine versteckte Welt.

Das ist ein Kippwelt-Pickel

Diese orangefarben Kuppeln, sind kleine Dimension-Blasen. Falls ihr es wagt, hindurchzuretten, erwartet euch ein von Aliens verseuchter Ort.

In diesen Blasen könnt ihr die neuen Alien-Waffen bekommen oder gegen steinerne Wächter kämpfen, die alles dafür tun, um euch aus ihrem Gebiet zu vertreiben. Ihr solltet definitiv ein Auge darauf werfen, es könnte sich für euch lohnen.

Weitere kleinere Map-Änderungen:

Neustartbusse wurden auf kleinere POIs hinzugefügt

Kleine Kippwelt-Anomalie wurden hinzugefügt (wurden deaktiviert, da sie für Buggs sorgten)

Gold-Spende-Automat wurde hinzugefügt für stationäres Geschütz

Neue NPCs wurden auf der Map verstreut

Kleinere IO-Camps wurden hinzugefügt

Was haltet ihr von der neuen 8. Season? Glaubt ihr das Kevin und seine Jungs noch richtig loslegen werden und die Fortnite-Map in Schutt und Asche legen werden? Oder glaubt ihr das Epic Games nur rollende Würfel für uns bereithält? Lasst es uns wissen!