Fortnite: Story-Trailer zu Season 8 zeigt zerstörte Map und wütende Killer-Würfel

Mit der neuen Season wird es außerdem wieder einen neuen Battle Pass geben. Was da drin steckt, erfahrt ihr hier im Beitrag zum neuen Battle-Pass-Trailer der Season 8 in Fortnite. Hier findet ihr den Trailer dazu, der einen Marvel-Bösewicht zeigt.

Zum Abschluss zeigt der Trailer noch eine Unterwasser-Szene: Hier sehen wir das Seven-Mitglied “The Foundation” am Boden liegen. Über den Charakter hielten sich nicht nur lange Gerüchte, das Hollywood-Star Dwayne “The Rock” Johnson ihm die Stimme leiht – nun scheint er auch wieder in die Story eingreifen zu wollen. Denn die letzte Szene des Trailers zeigt, wie sein Helm wieder Lebenszeichen sendet.

Denn: Die Kamera schwenkt nach oben und offenbart, dass die Umgebung komplett zerstört und in Dunkelheit getaucht ist. Zahlreiche Kevin-Klone aktivieren sich und beginnen, über den Boden zu rollen. Danach wird der Name der neuen Season gezeigt: “Würfelwahnsinn”.

Was ist gerade in Fortnite los? Am Sonntagabend, den 12. September, kam die Season 7 in Fortnite zu einem krachenden Ende. Das Live-Event “Operation: Himmelsfeuer” fand um 22:00 Uhr als großes Finale der Season statt und führte zur Explosion des Mutterschiffs, das über der Insel schwebte.

Der neue Trailer zu Season 8, Kapitel 2 in Fortnite ist online. Der Trailer deutet an, wie die Welt von Fortnite nach dem Live-Event zum Season-Ende aussieht – und da scheint eine Menge kaputtgegangen zu sein.

