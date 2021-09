Fortnite: Update 18.00 – Patch Notes auf Deutsch auf einem Blick

Heute, am Montag dem 13. September, gingen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android) offline. In der Zeit wurde das neue Update 18.00 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch? Wir von MeinMMO berichten euch von den Neuerungen.

Was passiert heute in Fortnite? Die neue Season 8 wurde in der Nacht nach dem Live-Event „Operation: Himmelsfeuer“ durch einen Timer angekündigt. Dieser war bis zum 13. September 11.00 Uhr datiert. Da der Timer nun abgelaufen ist, können sich alle Spieler wieder munter in Fortnite der Zerstörung widmen.

Wir von MeinMMO zeigen euch nun die Veränderungen, die Update 18.00 mit sich gebracht hat.

Welche neuen Inhalte bringt Update 18.00 und wo sind die Patch Notes?

Epic Games veröffentlichte einen Beitrag mit umfassenden Informationen bezüglich der neuen Season. Dieses Update beinhaltet neue Waffen, Neuerungen zu den Quests und mehr. Wir zeigen euch hier eine Zusammenfassung aller Inhalte kompakt und aktualisiert.

Neue Waffen erwarten uns

Ein Scout-Gewehr und eine neue Mini-Gun

Bei den beiden neuen Schmuckstücken handelt es sich um ein Scout-Gewehr, welches, das wie das Infanterie Gewehr einzelne, präzise Schüsse zulässt. Die andere Waffe ist eine Mini-Gun im Look von Kristallen, die violett leuchten.

Geschütztürme für die Verteidigung

Die Geschütztürme machen Hackfleisch aus euren Feinden

Durch die Invasion von Kevin sorgt nun eine neue Bedrohung für Ärger. Kevin, der Würfel sorgte für sogenannte Kippwelten. Diese Dimensionen lassen sich durch Risse erreichen. In diesen Welten können wir uns mit Gesteinsmonster messen und dort neue Waffen ergattern. Um gegen sie bestehen zu können, fahren wir große Geschütze auf.

Bekannte Werkzeuge erscheinen wieder

Wir starten den Kampf gegen die Kevin Invasion nicht mit leeren Händen. Update 18.00 bringt wieder alte Gegenstände ins Spiel wie den Harpunierer oder das automatische Scharfschützengewehr.

Somit lassen sich schneller Fische angeln oder Gegner mit Löcher voll pumpen.

Schrauben und Muttern sind wieder dabei. Ihr könnt nun die aufladbare Schrotflinte oder eine Schallgedämpfte AR herstellen. Viele Variationen wird die 8. Season somit bieten.

Gruppenaufträge und Stempelkarten sind wieder am Start

Durch das Update 18.00 wurden nun die Gruppenaufträge und Stempelkarten zurückgebracht. Durch sie könnt ihr wieder schneller und besser an EXP kommen, um so euren Battlepass zu vervollständigen. Dazu reicht das simple Auswählen der Aufgaben, um sie als Gruppenaufgabe zu markieren. Dadurch zählt der erzielte Fortschritt von Team-Mates mit für eure Aufgaben.

Stempelkarten füllen noch die restlichen EXP auf, die ihr mit kleinen Errungenschaften wie das Angeln an Fischerstellen oder Erzielen von Sturmgewehrkills bekommt.

Weitere Infos zur neuen Season halten wir hier für euch bereit:

Wir halten euch auf dem Laufenden! Falls weitere Neuerungen erscheinen sollten, aktualisieren wir den Artikel auf den neuesten Stand.

Was haltet ihr von den Neuerungen? Findet ihr die neuen Waffen cool? Oder habt ihr Lust, euch in die Kippwelt zu wagen, um es den Aliens heimzuzahlen? Lasst es uns gerne wissen, was ihr davon haltet.