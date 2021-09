Fortnite: So lief das Live-Event „Operation: Himmelsfeuer“ ab – Neuer Countdown startet

Nun da das Live-Event zu Kapitel 2 Season 7 vorbei ist, stellt sich uns die Frage, wie ihr die Umsetzung und den Auftritt von Kevin dem Würfel fandet? Habt ihr damit gerechnet, dass Sloane uns verrät und Kevin zu einem Verbündeten wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Da uns die Zeit davonlief, sahen alle Spieler letztendlich als einzige Lösung, Kevin wieder zu reaktivieren, um so der Detonation zu entkommen. Doch ob uns dies gelang, werden wir erst in Kapitel 2 Season 8 erfahren.

Als wir das riesige Schiff durchquert hatten, kamen wir endlich an einem großen Fenster an. Durch dieses Fenster konnten wir die Reste von Corny Complex erblicken, an denen die Bomben hafteten, welche die Entführung stoppen sollte.

Im Schiff angekommen, begann unsere Operation in einer Versuchszelle. Von da an leitete uns Sloane durch das Mutterschiff , das von Aliens bewacht wurde.

Das Live-Event „Operation: Himmelsfeuer“ hat am Sonntag, dem 12. September, in Fortnite stattgefunden. Wir von MeinMMO, waren live beim Event zum Ende der Season 7 dabei. Hier berichten wir euch, wie die Operation abgelaufen ist.

Insert

You are going to send email to