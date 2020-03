Fortnite fragt 150.000 Spieler: Mögt ihr lieber Ghost oder Shadow?

Mit der Season 2 hat Fortnite neue Skins eingeführt, die zu den Fraktionen Ghost und Shadow gehören. Passend dazu wurde nun eine Umfrage durchgeführt. An ihr haben über 150.000 Spieler teilgenommen.

Was war das für eine Umfrage? Über Twitter fragte der Account von Fortnite, ob sich die Spieler den Skin für den Charakter Brutus lieber in der Variante Ghost oder Shadow geholt haben.

An der Umfrage haben bisher mehr als 150.000 Spieler teilgenommen und das Ergebnis ist extrem kanpp:

Die Umfrage läuft noch bis Montagmorgen. Es wäre also möglich, dass die Platzierungen nochmal tauschen.

Decide Each Agents‘ Fate!



After completing each Agent’s Challenges, you can decide whether they side with Ghost or Shadow.



What side are you turning Brutus to?