Der neue Trailer zur Season 2 von Fortnite ist online und gibt euch erste Einblicke in das Geschehen der neuen Season! Mit einer „Top-Secret“-Mission startet Season 2.

Was ist gerade los in Fortnite? Heute am 20. Februar startet Season 2 Kapitel 2. Mit dem Update 12.00 wird die neue Season eingeleitet. Jetzt ist aber der erste offizielle Trailer verfügbar.

Was zeigt der Trailer? Im Trailer sieht man verschiedene Skins, die wohl Geheim-Agenten sind. In der Videobeschreibung steht, man soll sich in einen Anzug werfen, einschleichen und die Insel zurückerobern.

Könnte das ein Hinweis auf ein Kampf zwischen Agenten und den „Bösen“ sein? Müssen wir als Spieler die Insel zurückerobern? Vielleicht ist das auch ein spezieller Modus, den man spielen kann.

Epic Games hat den offiziellen „Top Secret“-Trailer auf YouTube veröffentlicht.

Das ist der Top-Secret-Trailer:

Zu sehen sind auch ein paar Skins, die es noch nicht in Fortnite gibt. Diese sind wohl Teil des Battle-Passes oder werden im Item-Shop erhältlich sein.

Es sieht aber stark nach Agenten aus. Es gibt einige Skins, die einen Anzug tragen. Sogar der bekannte Skin „Schali“ sieht man im Trailer in einem Anzug. Das sieht ziemlich witzig aus!

Außerdem versammeln sich die Agenten an einem Tisch, den man so nicht im Spiel gesehen hat. Könnte das ein neuer Ort sein?

Muskulöse Katze im Trailer – Ist das Agent Meowscles?

Im Trailer sieht man ebenfalls eine lustige Katze, die erst ganz klein und süß wirkt. Doch als sie aufsteht, erscheint ein riesiger muskulöser Körper.

In den Teasern, die als Poster in verschiedenen Ländern aufgehängt wurden, fand man eine Telefonnummer, die man anrufen konnte. Bei diesen Anrufen hörte man Aufnahmen.

Zum Schluss hörte man immer ein komisches Geräusch, das wie eine Katze klang, die ein Fellknäuel ausspucken wollte. War das Agent Meowscles?

Video of the US Teaser Number: pic.twitter.com/05q1okjI9W — Happy Power (@HappyPower) February 16, 2020

Wie findet ihr den Trailer zu Season 2? Freut ihr euch auf die geheime Mission?