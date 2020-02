Nach neuen Gerüchten plant Activision Blizzard bei Call of Duty: Modern Warfare einen besonderen Coup. Sie koppeln den Battle-Royale-Modus „Warzone“ vom Hauptspiel aus, bringen ihn als Standalone-Titel Free2Play und greifen damit Fortnite an. Dabei orientieren sie sich offenbar an der Strategie des 2019er-Hits Apex Legends, glaubt unser Autor Schuhmann.

Das ist die Situation: Seit Februar 2019 weiß man, dass Activision Blizzard „etwas Großes“ für die Zeit nach dem Launch von Call of Duty: Modern Warfare plant. Das, was da nach dem Launch kommt, soll eine „noch nie dagewesene Erfahrung für Modern Warfare“ sein und eine „riesige Multiplayer-Welt“ bieten.

Seit November 2019 weiß man eigentlich, dass es ein Battle-Royale-Modus sein wird. Es kamen immer mehr Leaks. Warzone soll mit einer riesigen Karte aufwarten, auf der 200 Spieler zocken. Im Gulag soll es zu „1vs1“-Fights kommen, wer wieder dem Match beitreten darf.

Seit heute sind aber einige Informationen durchgesickert, die das alles noch spannender machen:

Der neue Modus soll von „Modern Warfare“ ausgekoppelt sein, als eigenes Spiel erscheinen und Free2Play werden.

Screenshot – so soll Warzone aussehen.

Testlauf für Warzone gab es schon im Januar 2019

Darum ist das so glaubwürdig: Die jetzigen Informationen sind absolut sinnvoll, wenn man sie betrachtet. Das ist so, als hätte uns gerade wer die fehlenden Teile für ein Puzzle in die Hand gedrückt, an dem wir seit Wochen knabbern.

2019 hat Activision Blizzard schon einen Testlauf nach genau diesem Muster gefahren, wie es jetzt beschrieben wurde. Damals hat Activision Blizzard im Januar 2019 für begrenzte Zeit den Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Black Ops 4, Blackout, für eine Woche ausgekoppelt und kostenlos zugänglich gemacht.

Das war letztlich ein „Test“ für die jetzige Aktion.

Call of Duty ist bereit, das Feuer zu eröffnen.

Neue Informationen passen total in die Strategie

Was will Activision Blizzard damit erreichen? Call of Duty: Modern Warfare ist riesig, aber es ist ein Kauf-Titel.

Für großen Hype sorgten 2018 das kostenlose Battle-Royale-Spiel, Fortnite, und 2019 dann „Apex Legends“, ebenfalls kostenlos zugänglich.

Activision Blizzard rechnet sich aus, dass man mit einem eigenen kostenlosen Spiel an diese jungen Zielgruppen rankommt, die kostenlose Spiele gewohnt sind, und nicht Vollpreis bezahlen möchten. Die kann man dann über Mikrotransaktionen sofort monetarisieren und langfristig für die Marke Call of Duty begeistern. Wer jetzt mit Warzone angefixt wird, kauft sich Ende des Jahres vielleicht gleich das nächste Call of Duty zum Vollpreis.

Ein Call of Duty: Warzone deckt zudem eine Lücke im Repertoire von Activision Blizzard, denn so ein kostenloser Free2Play-Shooter fehlt. Activision Blizzard hat im Finanzbericht Mai 2019 bereits deutlich signalisiert, dass man in Richtung Free2Play geht – man dachte allerdings Activision Blizzard meint Overwatch.

Im Januar 2019 hatte der Analyst Michael Pachter schon verkündet, Overwatch und Blackout würden 2019 noch Free2Play gehen – damit war er seiner Zeit wohl ein wenig voraus.

Bei Apex Legends schaut man sich die Strategie ab: Blitzschnell zuschlagen.

Überraschungs-Launch und Influencer sollen helfen

Wie wollen sie das hinkriegen? Durch einen Überraschungs-Launch Anfang März 2020 erhofft sich Activision Blizzard offenbar denselben Effekt, den Apex Legends im Februar 2019 erreichen konnte: In einer ruhigen Zeit drehte sich plötzlich alles um den Shooter, der ohne große Ankündigung wie aus dem Nichts plötzlich da war.

Wenn die Gerüchte stimmen, wird Call of Duty: Warzone zudem die Strategie von Apex Legends kopieren und sofort mit Twitch-Streamern starten.

Die konnten angeblich bereits den Modus testen – da werden dann sicher auch die ein oder anderen Werbe-Verträge unterschrieben worden sein.

Er wäre ein heißer Kandidat, um CoD Warzone zu bewerben: Dr. Disrespect, früher Map-Designer bei Call of Duty.

Die aktuellen Leaks, die fast täglich erscheinen, tragen dazu bei, dass der Hype um den Titel größer wird. So war es damals auch mit Apex Legends. Auch da wurde vorher „aus Versehen“ bekannt, dass was im Busch ist, das schon bald erscheinen könnte.

Das Ziel der Aktion wird aber letztlich nicht Apex Legends sein, sondern Call of Duty will an die 250 Millionen Spieler von Fortnite (Stand März 2019) ran. Denn Fortnite hat 2018 und 2019 viele „Nicht-Gamer“ als Free2Play-Phänomen zu Gamern bekehrt. Wer diese Gruppe an Spielern nun für sich gewinnen kann, der hat das große Los gezogen.

Activision Blizzard will genau das. Der Chef Bobby Kotick träumt davon, bis 2024 eine Milliarde Spieler mit seinen Games zu bespaßen. Call of Duty: Warzone würde perfekt in diese Strategie passen.

Ob diese Theorie so aufgeht, dürften wir in den nächsten Tagen erfahren. Denn angeblich startet Activision Blizzard schon bald seine Werbekampagne.