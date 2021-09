In Fortnite steht bald das große Live-Event zu Season 8 vor der Türe. Da sich sicher jeder für diesen besonderen Moment rausputzen möchte, zeigen wir von MeinMMO euch, was in reddit gerade vor sich geht und mit welchem Skin unser freier Autor Christos im Live-Event am Start sein wird.

Jeder möchte sich schick machen: In großen Events, wie dem anstehenden Live-Event zu Season 8, herrscht immer eine spannende Stimmung. Viele Spieler möchten sich für so einen wichtigen Moment des Abschieds nochmal richtig rausputzen, um die alte Season 7 zu würdigen und die neue Season 8 willkommen zu heißen.

Darüber spricht die Fortnite-Community auf reddit

Es erscheinen viele Post über die jeweilige Skin-Auswahl zum Live-Event. Jeder Spieler möchte sich natürlich für so einen Moment auch richtig rausputzen. Deshalb posten viele reddit-User, Beiträge, in denen sie wissen wollen, welche Skins andere Spieler für das Live-Event am 12. September um 22 Uhr bevorzugen.

Da Spieler eigene Geschmäcker haben, kommen viele Antworten zustande. Vom neuen Alien-Skin „Kymera“ bis hin zum „Master Chief“ ist alles dabei.

Welche Skins passen zum Event? Da es sich hierbei um die Season der Invasion handelt, wären Alien-Skins oder Agenten-Skins nicht verkehrt.

Hierzu eine Auflistung von Skins, die einen Bezug zu Aliens haben oder Agenten darstellen:

Interessante Skins zum Alien–Setting:

Kymera

Xenomorph

Zorgoton

Predator

Demogorgon

Master Chief

Menschen-Bill

Interessante Skins für Agenten:

Midas

Chaos Agent

Agent Jones

Agent Peely

Wildcard

Shadow-Vollstrecker

Ghost-Vollstrecker

Natürlich gibt es viele weitere Skins, die ihr benutzen könnt. Diese Auflistungen zeigen euch lediglich eine kleine Übersicht, welche Skins möglich wären.

Ihr könnt aber auch andere verrückte Skins auswählen, die nichts mit dem Setting zu tun haben oder passend sind. Hauptsache euch gefällt der ausgesuchte Skin und ihr verkörpert somit euren Charakter.

Warum ist der passende Skin so wichtig? Da jeder Spieler diesen besonderen Fortnite-Moment festhalten möchte, sucht man fieberhaft nach einem Skin, der einem sehr gut steht oder passend zur Situation gewählt ist.

Falls Spieler dazu noch Bilder während dem Event schießen, sorgt das Durchgucken dieser Bilder nach einer geraumen Zeit für nostalgische Momente.

Rückblickend denkt man sich: “Stimmt ja, da war ich auch dabei, cooles Event auf jeden Fall” oder man denkt sich “Wow stimmt, da war ich auch dabei, das Event war furchtbar, hoffentlich erlebe ich sowas nie wieder.”

Somit lassen sich viele coole Erinnerungen sammeln, die Fortnite erst zu dem Spiel machen, was es heute nun mal ist.

Welche Skin-Kombo wählst du aus Christos? Meine Auswahl fiel mir leicht, da ich immer meinen Lieblingsskin verwende.

Darf ich euch vorstellen – Globeshaker, mein Lieblingsskin.

Hierbei handelt es sich um meinen Lieblingsskin, den ich damals bei seinem ersten Auftritt im Item-Shop gekauft hatte und nie wieder gewechselt habe: der Schneekugelkopf-Skin. Ich ergänze meine Kombo mit der alten Back-Bling Version von Lara Croft und runde alles mit der Spitzhacke „Goldgräber“ ab.

Diese Accessoire benutze ich im Detail:

Skin: Schneekugelkopf-Skin

Backbling: Survival-Ausrüstung – Laras Rucksack-Stil

Spitzhacke: Goldgräber

Gleiter: Designschirm

Kondensstreifen: Nullpunkt

Durch diese Skin-Kombo bin ich auf alles gefasst und bereit, mit anderen Spielern das Mutterschiff ein für allemal zu vernichten.

Es gibt defintiv eine große Auswahl zu Skins passend zum Event, aber ihr möchtet vielleicht deshalb mit eurem Lieblingsskin dabei sein, um all dem einen gewissen Charakter zu geben.

Habt ihr euch schon auf das Event vorbereitet und wisst mit welchem Skin ihr aufkreuzen werdet? Lasst uns doch gerne in den Kommentaren wissen, mit welcher Skin-Kombo ihr am Start sein werdet.