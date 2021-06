Der neue Trailer zur Season 7 von Fortnite ist online und gibt euch erste Einblicke in das Geschehen der neuen Season 7 in Kapitel 2! Der Insel steht eine Invasion bevor.

Was ist gerade los in Fortnite? Die Server sind gerade down in Fortnite, während die neue Season 7 aufgespielt wird. Nun tauchte aber der erste Trailer zur neuen Season auf, der euch schon ein paar Einblicke zeigt.

Was zeigt der Trailer? Auf YouTube veröffentlichte Epic Games den Story-Trailer, der zeigt, was die Spieler in Season 7 erwartet. Nach einem Countdown wurde der Trailer um 8:02 Uhr als Premiere gezeigt.

Hier seht ihr den ganzen Story-Trailer zur Season 7 in Kapitel 2:

Der Trailer startete mit dem Maskottchen Schali, der wohl “anonym” ein Interview gab. Danach wechselte es zu einer Forschstation, in der wohl Signale aufgenommen werden. Wie es scheint werden auf der ganzen Insel seltsame Hinweise und Signale entdeckt – auch der Kornkreis aus Season 6 ist wieder zu sehen und Skins werden von Aliens entführt.

In den Nachrichten wird von einem seltsamen Phänomen gesprochen, das man bisher so noch nie erlebt hat. Doch die Charaktere auf der Insel scheinen sich darauf zu freuen und schmeißen eine riesige Party. Doch dann taucht plötzlich ein gigantisches Ufo auf, das die ganze Fortnite-Map überdeckt. Obwohl die Fortnite-Charaktere versuchen mit den Außerirdischen zu kommunizieren, sprengen diese einfach den Turm, in dem der Zero-Point versiegelt wurde.

Der Alien scheint sich über die Ankunft des Ufos zu freuen

Die Season trägt den Titel “Invasion”. Es scheint als würde uns da noch einiges an Chaos erwarten. Bereit euch also schon mal auf die Schlacht vor. Es bleibt spannend, was uns da noch alles in Season 7 erwarten wird.

Außerdem hat Fortnite inzwischen den Battle-Pass-Trailer von Season 7 veröffentlicht. Darin seht ihr coole Skins wie Rick aus der Serie “Rick and Morty” oder auch den Helden Superman persönlich. Welcher der neuen Skins gefällt euch am besten und warum?

Schreibt uns eure Meinung doch hier bei uns auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.