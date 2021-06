Laut den Dataminern sollen diese Ufos einfach auftauchen, Spieler oder sogar ganze Teams entführen und dann an einem zufälligen Ort mit vollen Lebenspunkten wieder herauslassen. Nun da die erste Spur aufgetaucht ist, könnte es also gut möglich sein, dass da ein Ufo herumschwirrt – bedenkt aber, dass die Aktivierung noch nicht offiziell bestätigt wurde und es noch nicht klar ist, wie häufig die Aliens tatsächlich erscheinen sollen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Dataminer HYPEX glaubt aber, dass das erste Ufo schon heute im Spiel erscheinen könnte. Der Leaker sagt, es wäre sonst nichts in den Daten, das aktiviert werden könnte, außer den Ufos. Da dienstags normalerweise die Updates erscheinen, denkt er, dass heute das erste Ufo aktiviert werden könnte ( via Twitter ).

Wie könnte es mit den Aliens weitergehen? Bisher ist dieser Kornkreis der erste “offizielle” Hinweis, dass die Aliens tatsächlich bald in Fortnite einziehen, doch es könnte nicht der letzte Kreis gewesen sein. Bei Colossal Crops gibt es nämlich noch weitere Maisfelder, die plattgemacht wurden – es könnte also sein, dass dort dann auch noch Kornkreise auftauchen werden, bevor die Aliens sich zeigen.

Dataminer hatten schon einige Hinweise gefunden, dass es bald Ufos und Aliens auf der Map geben wird . Doch es war noch nicht sicher, ob die erst zum Start der neuen Season 7 auftauchen würden. Nun sieht man aber schon die ersten Spuren ihrer Existenz im Spiel – ist die Begegnung also doch nicht so fern?

Je nach Distanz kann man den Kornkreis schon von weitem sehen, wenn man sich noch in der Luft befindet. So sieht der neue Kornkreis aus:

Insert

You are going to send email to