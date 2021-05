Wir befinden uns gerade noch in Season 6 von Fortnite: Battle Royale, doch was weiß man schon zum Ende dieser Season und dem Start von Season 7 – Kapitel 2? MeinMMO zeigt euch, was schon dazu bekannt ist und welche Theorien es gibt.

Was ist gerade los in Fortnite? Es ist jetzt ein paar Wochen her seit der Zero-Point explodiert ist und der Start der Season 6 das Urzeit-Thema auf die Insel brachte. Wilde Tiere jagen, Urzeit-Waffen selber herstellen und passende Urzeit-Orte sind jetzt neue Features, die man in Fortnite findet. Mittlerweile gibt es nicht nur “Waffen”, sondern auch Bögen, mit denen ihr eure Feinde jagen könnt. Auch dies hat sich an die Urzeit-Season angepasst. Die Bögen sind so stark, dass ihr euch vor ihnen fürchten müsst.

Nun stellt sich langsam die Frage über das Ende von Season 6 und das nächste Thema der Season 7 Kapitel 2. In diesem Artikel zeigen wir euch, was wir bisher dazu wissen.

Wir werden den Artikel für euch aktualisieren, sobald es neue Informationen zum Ende von Season 6 oder dem Start von Season 7 gibt.

Wann endet Season 6 Kapitel 2 in Fortnite?

Wann endet Season 16? Laut Battle-Pass sollte Season 6 – Kapitel 2 am Dienstag, dem 8. Juni 2021, enden. Die vorherigen beiden Seasons endeten ebenfalls an einem Dienstag. Dieses Datum scheint also wahrscheinlich, wenn es keine Verlängerung gibt.

Bedenkt aber, dass dies das provisorische Datum ist und es sich noch verschieben könnte. Wir werden euch informieren, falls es Änderungen geben sollte.

Die Seasons werden von Spielern nach 2 Arten benannt: Season 6 – Kapitel 2 oder Season 16. Die unterschiedliche Bezeichnung liegt daran, dass manche die Seasons ab den Kapiteln zählen, andere zählen die Seasons von Anfang an. Zählt man die Seasons seit dem Beginn, dann sind es mittlerweile 16. Seit dem Start des 2. Kapitels in Fortnite sind jedoch erst 6 Seasons vergangen. Es stimmen also beide Bezeichnungen.



Theorien zum Ende von Season 6 – Gibt es ein Live-Event?

Welche Theorien gibt es zum Ende der Season 16? Bisher gibt es noch nicht viele Hinweise, ob wir zum Ende von Season 6 ein Live-Event erhalten werden. Fortnite hatte zur letzten Season 5 eine neue Art von “Live”-Event ausprobiert – das Event fand zum Start der Season 6 statt und jeder erlebte es solo, sobald er das Spiel startete.

Fortnite: So verrückt lief das „Live”-Event zum Start der Season 6

Wir werden noch sehen, ob Epic sich wieder für ein Solo-Event zum Start der Season 7 entscheidet oder ob es wieder ein großes Event gibt, das dann für alle gleichzeitig live stattfindet. Es wäre aber spannend zu sehen, wie es mit Agent Jones und dem Fundament nach der Explosion des Zero-Points weitergeht.

Wann startet Season 7?

Wann kommt Season 7 Kapitel 2? Ein offizielles Start-Datum für Season 7 gibt es noch nicht. Season 6 soll voraussichtlich am 8. Juni 2021 enden und nach Erfahrung der letzten Seasons wäre ein Start gleich nach dem Ende der jetzigen Season wahrscheinlich.

Sollte dies der Fall sein, dann könnte Season 7 ebenfalls am 8. Juni starten – zuerst wird aber Fortnite, wie immer vor dem Season-Start, für ein paar Stunden heruntergefahren und das große Update aufgespielt.

Der Battle-Pass und Skins von Season 7

Was wird wohl der nächste Battle Pass kosten? Bislang haben die Battle-Pässe immer 950 V-Bucks gekostet, die Version mit 25 Stufen Vorsprung 2.800 V-Bucks. Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Preise ändern werden. Ihr habt aber jetzt auch seit Season 5 – Kapitel 2 die Möglichkeit, den Battle-Pass gemeinsam mit dem Crew-Abo zu erhalten.

Überlegt ihr, das Crew-Abo in Fortnite zu kaufen? Das müsst ihr wissen

Welches Thema und Skins der Battle-Pass haben wird, werden wir wohl erst erfahren, sobald die ersten Teaser zur Season 7 veröffentlicht werden.

Gibt es wohl Änderungen auf der Map zur Season 7?

Könnte sich die Map wieder ändern? Zum Start von Season 6 haben wir gleich 3 neue Orte erhalten und die Umgebung hat sich nach der Explosion des Zero-Points an das Urzeit-Thema angepasst. Der Nullpunkt scheint also wieder wie immer für Chaos zu sorgen. Sollte in Season 7 die Geschichte mit dem Zero-Point weitergehen, könnte es also wieder zu einigen Map-Änderungen kommen.

Es bleibt also spannend, wie es mit der Geschichte weitergeht und welchen Einfluss diese noch auf die Map haben könnte.

Sorgt der Zero-Point in Season 7 weiter für Chaos?

Viele Informationen gibt es bisher noch nicht zum Ende von Season 6 und dem Start von Season 7, doch dafür schon ein paar Theorien. In einigen Wochen werden wir wohl sehen, was da auf uns zu kommt. Bis es so weit ist, könnt ihr noch versuchen die seltenen Skins der Season 6 freizuschalten, bevor die Season zu Ende ist und ihr keine Möglichkeit mehr dazu habt.