Fortnite: So bekommt ihr die coolen, seltenen Skins aus Season 6

Der Battle-Pass der Season 6 in Fortnite ist voll mit coolen Skins. Doch es bleibt nicht nur bei diesen Skins, denn ihr könnt euch seltene Stil-Varianten für einige davon freischalten. Wir zeigen euch, wie ihr die Skins aus dem Battle Pass der Season 6 bei Fortnite bekommt.

Was sind das für Skins? Im Battle-Pass der Season 6 könnt ihr euch verschiedene Skins wie den Agenten Jones freischalten. Als Bonus gibt es den Fußballer Neymar Jr. als geheimen Skin der Season. Doch wer seine Outfits weiter ausschmücken will, kann sie mit besonderen Stil-Varianten freischalten. In Season 6 gibt es die Varianten Chrom, Runen und Gold.

Das Ganze funktioniert wie bei den seltenen Skins aus Season 5 – Kapitel 2 und wird wieder erst nach Level 100 verfügbar.

Besondere Stilvarianten für Skins freischalten – So geht’s

Was müsst ihr machen? Bei diesen Stilvarianten handelt es sich um Varianten, die nur Spieler freischalten, die ein hohes Level in der aktuellen Season erreichen. Das macht die Skins umso seltener und spezieller. Doch das besondere Aussehen könnt ihr jeweils nur für 3 Skins aus dem Battle-Pass freischalten.

Wollt ihr euch also die coolen Skins holen, müsst ihr wieder eine Menge Erfahrungspunkte sammeln, viel spielen und Level aufsteigen. Dafür müsst ihr aber erst Level 100 erreicht haben, bevor das Rennen beginnt. In unserem Level-Guide findet ihr einige Tipps, wie ihr schneller leveln könnt:

Fortnite: Battle-Pass schnell leveln – Fix auf Level 100 in Kapitel 2

Stilvariante – Chrom

Fangen wir mit der ersten Stilvariante an, die ihr freischalten könnt. Bei dieser Variante handelt es sich um ein Aussehen, das den Skins eine Chrom-Farbe verleiht. Der ganze Skin erscheint dann in Chrom und unterscheidet sich stark von seiner ursprünglichen Form. Für die 3 Charaktere werden sie auf diesen Levels freigeschaltet:

Chrom-Variante für Tanara: Level 110

Chrom-Variante für Raz: Level 130

Chrom-Variante für Spire-Assassinin: Level 150

Stilvariante – Runen

Eine weitere Stilvariante für eure 3 Battle-Pass-Skins ist Runen. Diese Variante lässt die Charaktere ein bisschen dunkler erscheinen als die Chrom-Variante, doch man erkennt nun ein lila Leuchten an gewissen Stellen des Skins. Das hilft beim Unterscheiden der beiden ersten Varianten. Sie werden auf diesen Levels freigeschaltet:

Runen-Variante für Tanara: Level 160

Runen-Variante für Raz: Level 180

Runen-Variante für Spire-Assassinin: Level 200

Stilvariante – Gold

Wie immer darf die goldene Variante der Skins nicht fehlen. Das scheint eine Tradition geworden zu sein, die sich seit Season 2 Kapitel 2 eingespielt hat. Auch in Season 6 werdet ihr euch wieder eine goldene Variante der Battle-Pass-Skins sichern können. Dieses Mal bekommt ihr zum goldenen Aussehen auch ein lila Leuchten, das sich bei den Charakteren eingenistet hat. Die Varianten werden auf diesen Levels freigeschaltet:

Gold-Variante für Tanara: Level 205

Gold-Variante für Raz: Level 215

Gold-Variante für Spire-Assassinin: Level 225

Es ist noch nicht sicher, ob das die einzigen Skins sein werden, die eine goldene Variante bekommen. Es wird vermutet, dass Lara Croft ebenfalls eine Stil-Variante in Gold haben wird. Wir werden den Guide für euch aktualisieren, sobald es mehr Informationen zu den Varianten gibt.

Hier seht ihr nochmal alle seltenen Varianten der Skins, die in Season 6 verfügbar sind

Bildquelle: FortniteIntel

Insgesamt könnt ihr euch also 3 Stilvarianten für jeweils 3 Skins aus dem Battle-Pass freischalten – sollten noch mehr Skins dazukommen, werden wir denn Artikel für euch aktualisieren. Die Skins sind dann zwar nicht wirklich neu, aber diese speziellen Looks lassen sie gleich anders aussehen. Wenn ihr so einem Outfit im Spiel begegnet, wisst ihr, da muss ein Spieler mit einem hohen Level dahinterstecken.

Wenn ihr euch also der Herausforderung stellen wollt, habt ihr noch einiges zu tun, nachdem ihr Level 100 erreicht habt. Einfach wird das sicher nicht, aber wer weiß, vielleicht hat man dann ja nach der Season einen der seltensten Skins in Fortnite.