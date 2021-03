Fortnite zeigt Fußballstar Neymar für Season 6, sagt es aber nicht

Mustard war es auch, der bereits umfangreich über die Rolle von Batman in Season 6 von Fortnite gesprochen hat. Es sieht also ganz danach aus, als könnte Neymar der nächste sein, der sich der Welt von Fortnite anschließt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das zeigt der Teaser: Via Twitter teilte der offizielle Fortnite-Kanal einen Video-Ausschnitt – einen sogenannten “Reality Log”, der als Teaser für Season 6 fungiert. Darin wird erklärt, dass die Kontrolle über den Zero Point verloren wurde und niemand etwas dagegen tut. Dies könne das Ende der Realität bedeuten – was vermutlich auf das Finale der Season 5 hinweisen dürfte.

Insert

You are going to send email to