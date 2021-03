Die Season 6 in Fortnite beginnt schon bald, doch noch ist unklar, wie genau die Story aussehen wird. Doch viel weist darauf hin, dass DC-Held Batman eine wichtige Rolle spielen wird.

Wann startet Season 6? Wie am 09. März bekanntgegeben wurde, startet die Season 6 offiziell am 16. März 2021. Damit ist die nächste Season nur noch eine knappe Woche entfernt.

Doch bevor Spieler die neue Season starten, werden sie das Finale der Season 5 erleben. Dieses soll das Ende der Nullpunktkrise darstellen und in Fortnite die “Realität in ihren Grundfesten erschüttern”. Es wird von der “bisher aufwendigsten Story-Filmsequenz” gesprochen, die Fortnite bislang gesehen hat. Das Event könnt ihr tatsächlich nicht verpassen – anstatt eines Live-Events wie mit Galactus werden alle Spieler das Event solo erleben, sobald sie sich das erste Mal in Season 6 anmelden.

Da der Nullpunkt realitätsverändernd wirkt, darf man wohl tatsächlich von großen Änderungen ausgehen. Wie genau sich dies aber gestaltet, ist noch unsicher. Es wird aber angedeutet, dass Batman eine wichtige Rolle spielt.

Batman kehrt in Fortnite zurück

Batman bekommt Fortnite-Comic-Serie – Wichtig für die Story

So läuft das Batman-Crossover: Donald Mustard ist der “Chief Creative Officer” bei Epic Games und damit maßgeblich an den Geschehnissen in Fortnite beteiligt.

In einem Tweet wies er auf eine neue Batman-Comic-Reihe hin, die direkt mit Fortnite verbunden ist. Sie nennt sich “Fortnite and Batman: Zero Point”. In diesem Comic sollen die Hintergründe des Nullpunkts erklärt und die im Hintergrund ablaufende Story von Fortnite näher beleuchtet werden.

Am 2. April soll der erste Comic erscheinen und dann alle zwei Wochen eine neue Ausgabe rausbringen. Die Entwicklungen im Comic sollen sich direkt auf das Spiel auswirken. Außerdem sollen den Comics Codes beiliegen, die Boni in Fortnite versprechen – inklusive dem Freischalten neuer Skins. Insgesamt wird es 6 Ausgaben geben.

Die Comic-Reihe wird davon handeln, wie Batman auf der Fortnite-Insel landet. Der Fledermaus-Detektiv soll dann aufdecken, welche Wahrheit hinter der Insel liegt und wie sie mit dem Zero-Point verbunden ist. Auch Charaktere wie Catwoman oder Harley Quinn sollen eine Rolle spielen.

Mustard bestätigte gegenüber IGN, dass der Batman in den Comics sich so in einer unbekannten Umgebung wiederfinden, nicht mehr weiß, wer er ist, aber immer noch alle seine Instinkte besitzt. Es wird wieder Skins geben

Auch in der Marvel-Season gab es eine Verbindung mit Comics. Hier war es Thor, der die Story vorantrieb. In Season X gab es bereits ein Batman-Crossover mit mehreren Skins, außerdem tauchte Gotham City auf der Fortnite-Map auf. Gut möglich, dass die Kollaboration diesmal größer wird.

Das Launch-Datum weist darauf hin, dass Batman nicht direkt zum Start der Season eine Rolle spielen wird, die bereits am 16. März beginnt. Möglich, dass sich vorerst eine andere Geschichte entwickelt, die dann dazu führt, dass Batman in Fortnite auftaucht.

Auch die Season 5 in Fortnite kam ohne einen Fokus auf ein einziges Crossover aus, sondern brachte verschiedenste neue Figuren und Skins auf die Map. Inwieweit sich dies in der nächsten Season wiederholen wird, wird sich ab dem 16. März zeigen.