Fortnite: So lief das große Live-Event mit Galactus ab – Video

Nach dem Live-Event ist Fortnite nun down, bis es morgen, am 2. Dezember weitergeht mit Season 5. Bis dahin werden sich die Spieler wohl noch gedulden müssen, bis sie den neuen Battle-Pass, die Map und eventuell neuen Features erkunden können. Doch einige Hinweise gibt es schon zum Battle-Pass der Season 5 .

Das sorgte dafür, dass Galactus „explodierte“ und somit eigentlich besiegt war. Doch nach einer kurzen Pause sah man den Hauptcharakter von Fortnite: Jonesy, der in einem Büro bewusstlos auf dem Boden lag, während ein Alarm erklang. Er wachte ziemlich erschrocken auf und danach war das Event zu Ende, mit dem Vermerk, dass die Geschichte in Season 5 fortgeführt wird.

Was passierte im Live-Event zum Ende der Season 4? Als der Countdown endete, hörte man eine Sirene und langsam konnte man immer mehr vom riesigen Galactus sehen, den man vorher nur am Kopf erkennen konnte. Bisher hatten die Spieler Galactus nur im Trailer zum Season-Start richtig gesehen.

