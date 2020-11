In Fortnite: Battle Royale wird schon in wenigen Tagen das Live-Event der Season 4 Kapitel 2 stattfinden. Spieler werden sich dem Bösewicht Galactus stellen. Wir zeigen euch, was ihr zum Live-Event mit Galactus wissen müsst.

An welchem Datum findet das Live-Event statt? Es ist bereits bekannt, an welchem Tag das Live-Event der Season 4 stattfinden wird. Am Dienstag, dem 1. Dezember ist es so weit. Spieler müssen sich also nur noch wenige Tage gedulden, bis es endlich losgeht.

Um welche Uhrzeit findet das Live-Event statt? Auch die Uhrzeit für das Event mit Galactus steht bereits fest. Am 1. Dezember wird das Live-Event um 22:00 Uhr deutscher Zeit starten. Normalerweise hatten die Events meistens um 20:00 Uhr stattgefunden.

Bedenkt aber, dass es zu langen Warteschlangen beim Einloggen kommen kann. Ihr solltet euch 1 Stunde vor dem Live-Event bereithalten. Der spezielle Modus für das Event wird dann 30 Minuten vorher verfügbar sein, damit ihr euch euren Platz sichern könnt.

Fortnite startet im Dezember großes Live-Event mit Galactus – So macht ihr mit

Galactus-Live-Event „Nexus War“

Was könnte uns im Live-Event erwarten? Es ist schon bekannt, dass Galactus, der Weltenverschlinger auf dem Weg zur Fortnite-Insel ist. Spieler sollen sich in einem Kampf gegen den Bösewicht stellen. Welche Rolle die Marvel-Superhelden spielen werden, ist jedoch noch nicht klar.

Einige Spieler vermuten auch, dass es wieder zu einer Situation kommen könnte wie das schwarze Loch, das die Fortnite-Welt für einige Tage verschluckte. Doch neue Hinweise deuten auf einen Start von Season 5 wenige Stunden nach dem Live-Event hin. Es bleibt also spannend, was da genau passieren wird und wie sich das auf den Beginn der nächsten Season auswirken wird.

Galactus ist auf dem Weg, um für Chaos auf der Fortnite-Welt zu sorgen

Wie kann man am Live-Event teilnehmen und mitmachen?

Wenn ihr beim Live-Event teilnehmen möchtet, müsst ihr zuerst normal das Spiel starten.

Dort werdet ihr einen speziellen Modus finden, der extra für das Event „erstellt“ wird. Seid unbedingt eine Stunde vorher bereit, um lange Warteschlangen zu vermeiden. 30 Minuten vorher solltet ihr dem Modus beitreten können.

Die Warteschlangen könnten nämlich dazu führen, dass ihr nicht beim Event teilnehmen könnt oder Teile davon verpasst, da die Plätze limitiert sind. So war es auch beim letzten Live-Event „Das Gerät“ und das sorgte für Rekordzahlen auf Twitch, weil Spieler bei Streamern zuschauen mussten.