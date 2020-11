In Fortnite wartet man gespannt auf Season 5 in Kapitel 2. Ein Leak nennt jetzt Uhrzeit und Datum für den Season-Start.

Was ist los bei Fortnite? Am 21. November gaben die Entwickler von Fortnite, Epic Games, bekannt, wie Season 4 enden wird. Das soll ein großes Spektakel werden. Die aktuelle Season dreht sich um den Nexus-War und Spieler kämpfen mit Marvel-Charakteren. Der krönende Abschluss wird dann ein Live-Event mit einem Kampf gegen Galactus am 1. Dezember.

Ihr als Fortnite-Spieler könnt im Spiel an diesem Event teilnehmen und gegen Galactus kämpfen. Die Frage, die offen bleibt, ist, wann es dann in Fortnite weitergeht.

Ein Leaker will jetzt den genauen Start-Termin von Season 5 in Kapitel 2 kennen. Und der soll nur wenige Stunden nach Start des Live-Events stattfinden.

Wann startet Season 5 in Fortnite? Leak

Das behauptet der Leak: Auf Twitter schreibt Dataminer ShiinaBR, der in Vergangenheit schon viele neue Inhalte und Änderungen korrekt voraussagte. Er hat die Info von einem anderem Leaker und erklärt vorsichtig:

„Season 5 könnte (!) am 2. Dezember um [08:00 Uhr deutscher Zeit] starten, laut @ tonxim. Sollte das stimmen, bedeutet das, dass die Season 10 Stunden nach dem Event starten würde!“

Was in der Zeit zwischen Event und Season-Start passieren soll, ist unklar. Ein anderer Leak meint, dass das schwarze Loch zurückkommen könnte. Für die Spieler würde das bedeuten, dass sie in der Zeit nach dem Event und vor Season 5 kein Fortnite spielen können. Aber das ist bisher nicht offiziell bestätigt worden.

Das müsst ihr bedenken: Hier geht es um Leaks zu Season 5 in Fortnite. Das wurde noch nicht offiziell von Epic Games bestätigt. Was feststeht, ist das große Live-Event mit Galactus – den seht ihr auch schon auf der Map von Fortnite. Doch wie und wann es danach weitergeht, kann man aktuell noch nicht sagen.

Wir haben für euch auf MeinMMO die wichtigsten Infos zusammengefasst, die ihr für die nächsten Tage wissen müsst. Alles, was wir zum Ende von Season 4 und Start von Season 5 in Fortnite (Kapitel 2) wissen.

Denkt ihr, dass Epic Games wieder ein schwarzes Loch zeigen wird oder wie könnte der Übergang in die neue Season aussehen? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.