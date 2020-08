Der neue Trailer zur Season 4 von Fortnite ist online und gibt euch erste Einblicke in das Geschehen der neuen Season 4 in Kapitel 2! Steigt ein in den Nexus-Krieg auf der Fortnite-Karte.

Was ist gerade los in Fortnite? Heute, am 27. August wird das Fortnite-Update 14.00 aufgespielt und die neue Season 4 – Kapitel 2 wird gestartet. Dafür sind die Fortnite-Server gerade down. Jetzt ist aber schon der offizielle Trailer verfügbar.

Was zeigt der Trailer? Ein Countdown wurde auf dem YouTube-Kanal von Fortnite angezeigt. Danach startete ein Cinematic, bei dem man verschiedene Marvel-Superhelden sehen konnte. Diese wurden aber plötzlich weggebeamt.

Das Ganze wurde verursacht, weil Thor der Donnergott sie auf die Fortnite-Welt gerufen hatte. Wie man schon in den Comics sehen konnte, schien Thor einen Plan zu haben.

Doch seine Helfer wissen nichts davon und so wollen sie die Charaktere der Fortnite-Welt erst bekämpfen. Man kann sogar Schali sehen, der Wolverine seine „Bananen-Krallen“ zeigt.

Thor kann sich aber noch dazwischen stellen, bevor ein Kampf zwischen den Teams ausbricht. Denn der eigentliche Feind ist ein ganz anderer nämlich Galactus der Weltenverschlinger, der auf dem Weg ist, Chaos auf der Fortnite-Map auszulösen.

Spieler sollen sich jetzt dem Nexus-Krieg anschließen. Gemeinsam mit den neuen Superhelden in Fortnite sollt ihr Galactus besiegen und damit „die Realität“ retten.

Galactus macht sich auf den Weg zur Fortnite-Welt, um Chaos auszulösen

Ein ganzer Battle-Pass mit Marvel-Skins?

Der ganze Trailer besteht eigentlich nur aus Marvel-Superhelden, Schurken und bekannten Fortnite-Skins, die es schon im Spiel gibt. Da scheint es also klar zu sein, dass der Battle-Pass aus Marvel-Charakteren bestehen wird.

Klar ist aber noch nicht, wer der geheime Skin der Season sein wird. Vielleicht wird es ja Galactus selbst, den man sich durch die Season durch freischalten kann.

Wer sich die Skins aus dem Battle-Pass genauer ansehen möchte, kann diese im „Battle-Pass“-Trailer zu Season 4 in Fortnite sehen, denn dort werden die einzelnen Superhelden und Schurken genauer vorgestellt.