In Fortnite Season 6 müsst ihr jagen oder ihr werdet gejagt. Der Stärkere überlebt und jeder muss mit dem klarkommen, was er in der Wildnis vorfindet, um sich richtig zu bewaffnen. In diesem Guide erfahrt ihr, wie ihr überlegene Waffenvarianten herstellen könnt.

Das ist jetzt neu in Fortnite: Die Jagd und die Herstellung eigener Waffen sind zweifellos die beiden größten Gameplay-Ergänzungen in dieser neuen Season 6 von Fortnite. In dieser Season des Battle Royale mit dem treffenden Namen “Urzeit” könnt ihr tatsächlich eure Waffen mit Tierknochen und mechanischen Teilen aufwerten.

So schmiedet ihr eure eigenen Waffen

Waffen-Upgrades gibt es schon länger in Fortnite: Battle Royale, aber noch nie war das Feature so einfach zu erreichen, wenn man mitten im Spiel ist. Vorbei sind die Upgrade-Werkbänke oder sogar spezielle NPCs. In Season 6 können Waffen-Upgrades überall und jederzeit durchgeführt werden. Wählt dafür einfach eine eurer Waffen aus dem Inventarmenü aus und rüstet sie dann mit den erforderlichen Ressourcen auf.

Waffen-Upgrades funktionieren jetzt ganz einfach, wenn ihr die Ressourcen dafür habt

Jede Waffenbasis ist dann in Rezepte unterteilt, die es euch ermöglichen, eure Originalwaffen zu spezialisieren, je nach euren Vorlieben! Die Materialkosten variieren natürlich je nach Seltenheit der Variante, die ihr herstellen möchtet.

Wo findet man die Ressourcen?

Die Komponenten, die ihr zum Aufrüsten eurer Ausrüstung benötigt sind: Tierknochen und mechanische Teile. Ihr findet die Knochen, indem ihr die neuen wilden Tiere, die die Spielinsel bevölkern, jagt und erlegt. Ein Rudel Wölfe wird euch offensichtlich mehr Ressourcen zur Verfügung stellen als ein Huhn. Um wilde Tiere zu finden, wagt man sich am einfachsten in die Wälder und auf die Wiesen, fernab vom Trubel der Städte.

Mechanische Teile können bei bestimmten NPCs auf der Insel gefunden werden.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf der Multiplayer-Seite MGG, unserem Partner. Wir haben ihn ins Deutsche übersetzt.