In Fortnite startete Season 6 mit neuen Waffen und Map-Änderungen. Wir zeigen euch die Patch Notes zu Update 16.00 mit seinen neuen Inhalten.

Was ist neu? Seit dem 16. März um 09:00 Uhr läuft Season 6 in Fortnite: Battle Royale. Mit einer epischen Filmsequenz und anschließendem Solo-Event endete Season 5. Ab jetzt können sich die Spieler in der neuen Saison austoben. Wir zeigen euch hier in den Patch Notes, was sich für euch im Spiel verändert.

Patch Notes auf Deutsch zu Update 16.00

Das Thema der neuen Season: Bögen als Schusswaffen, Wildschweine und Wölfe als Tiere. Die neue Season 6 von Chapter 2 in Fortnite dreht sich um das Thema Urzeit. Nachfolgend zeigen wir euch die neuen Inhalte.

Neuer Battle Pass

Zum Start einer neuen Season in Fortnite darf ein neuer Battle Pass nicht fehlen. Darin gibt es für euch wieder jede Menge Gegenstände, die ihr freispielen könnt. Im Battle-Pass-Trailer zu Season 6 könnt ihr euch schon einen Eindruck von Lara Croft und den neuen Bögen machen.

Ein Einblick in die Outfits von Season 6 in Fortnite aus dem Battle Pass

Seid ihr interessiert am neuen Battle Pass? Wir haben für euch auf MeinMMO eine Übersicht angefertigt, die alle Freischalten daraus zeigt. Dabei sind coole Lackierungen, verrückte Rücken-Accessoires und scharfe Erntewerkzeuge. Alle Inhalte aus dem Battle Pass von Season 6 in Fortnite findet ihr hier.

Map-Änderungen

Betretet ihr jetzt die Map von Fortnite, werden euch sofort einige Änderungen auffallen. Die Landschaft wirkt, zum Thema passend, urzeitlich und unberührt. Im Zentrum der Map findet ihr den Ort “The Spire”, der von einem Dorf umgeben ist.

Weitere neue Orte sind Colossal Crops und Boney Burbs.

Geheimnisvolle Türme stehen am Rande der urzeitlichen Landschaft. Die sogenannten “Wächtertürme” werden von mysteriösen Kräften bewacht.

So sieht die neue Map von Fortnite in Season 6 aus

Neue Waffen aus Knochen in Season 6

Wer will, kann sich jetzt seine eigenen Waffen in Fortnite bauen. Dazu könnt ihr tierische und technische Teile nutzen, die von der riesigen Schockwelle verschont blieben.

So könnt ihr Waffen ganz nach eurem Geschmack bauen. Als Beispiele stellt Fortnite folgende neue Waffen vor:

Das Urzeit-Gewehr

Revolver

Flammen- und Mechanik-Bögen

Ein Blick auf die neuen Waffen von Season 6 in Chapter 2 bei Fortnite

Tiere in der Wildnis

Überall auf der Map von Season 6 in Fortnite findet ihr jetzt Tiere. Doch da gibt es wichtige Unterschiede. Manche sind leicht zu bekämpfen, andere gelten als Gefahr.

Trefft ihr Hühner, gelten diese als leichte Beute

Wölfe sind gefährlich, passt auf!

Weitere Tiere sollen laut Fortnite noch “schlüpfen”

Auf der Grafik von Fortnite sieht man auch noch ein Wildschwein

Was könnt ihr damit machen? Die Tiere könnt ihr jagen oder auch zähmen. Sie eignen sich, um Materialien zum Herstellen von Waffen zu sammeln.

Neue Beutetruhen

Die Bunkertruhen in Season 6 von Fortnite geben euch mächtige Beute. Findet ihr sie, solltet ihr unbedingt reinschauen. Die Waffen-Seltenheiten darin reichen von “Selten” bis “Legendär”. Darunter auch Raketenwerfer.

Wie gefallen euch die Inhalte von Season 6 bei Fortnite? Gefällt euch das Urzeit-Thema mit den wilden Tieren oder hättet ihr euch was ganz anderes gewünscht? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.