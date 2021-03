Fortnite Season 6: Alle 4 neuen wilden Tiere auf der Map

Season 6 von Fortnite: Battle Royale bringt einige neue Features mit sich, darunter wilde Tiere. Ihr habt mehrere Möglichkeiten: Verbündet euch mit ihnen, um taktische Vorteile zu erlangen oder jagt sie für Ressourcen.

Das ist gerade los in Fortnite: Season 6 von Fortnite Kapitel 2 ist endlich gestartet. Die neue Season “Urzeit” konzentriert sich auf eine sehr wilde Insel. Und mit einem solchen Namen musste die Umgebung des Battle Royale auch ein wenig aufgepeppt werden. Nach Haien und Fischen haben nun auch verschiedene Landtiere ihren Auftritt. Ihr müsst also jetzt den Jäger in euch wecken!

Im Moment sind vier Tiere verfügbar: der Wolf, das Wildschwein, das Huhn und der Frosch. Aus dem Battle-Pass-Trailer wissen wir bereits, dass ihr mit den Hühnern durch die Lüfte gleiten könnt, ähnlich wie Link in mehreren Werken der Zelda-Saga. Der Wolf kann euch folgen, sobald er gezähmt ist, um euch im Kampf zu helfen.







Das sind die 4 neuen Tiere, die ihr auf der Map finden könnt

Das können die neuen Tiere: Wenn ihr keine Angst habt, könnt ihr sie auch jagen. Wenn ihr sie tötet, erhaltet ihr von diesen neuen Tieren einige Ressourcen, darunter Knochen, stinkende Säcke oder Fleisch. Sie alle haben unterschiedliche Effekte, die von einfacher Gesundheitsregeneration bis hin zum Herstellen verschiedener Waffen reichen.

Wo findet man die Tiere? Es liegt an euch zu entscheiden, wie ihr sie einsetzen wollt, um sie zu einem echten Vorteil im Spiel zu machen. Was ihren Standort betrifft, so können diese wilden Tiere überall auf der Insel des Battle Royale gefunden werden, aber natürlich wird ein Frosch in der Nähe einer Wasserstelle zu finden sein, während das Wildschwein oder der Wolf eher Wälder und bewaldete Gebiete bevorzugen werden.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf der Multiplayer-Seite MGG, unserem Partner. Wir haben ihn ins Deutsche übersetzt.