Fortnite: Map-Änderungen zu Season 6 bringen 3 neue Orte

In Fortnite: Battle Royale ist Season 6 Kapitel 2 gestartet! Passend dazu ist nach der Nullpunktkrise einiges auf der Map verändert worden. Wir von MeinMMO zeigen euch, was es Neues auf der Karte und in der Spielwelt von Fortnite gibt.

Das ist los in Fortnite: Der Start von Season 6 ist nach einer längeren Server-Downtime endlich da und damit auch einige Veränderungen am Spiel. Fortnite steht nun im Thema Urzeit und somit hat sich auch einiges an der Map verändert. Mit dem Start kamen noch dazu:

Ein neuer Battle-Pass mit coolen Inhalten

Tiere, die ihr jagen könnt

Neue Waffen, die ihr sogar selbst herstellen könnt

Alle weiteren Änderungen, die mit Season 6 aufgespielt wurden, haben wir euch in unseren deutschen Patch Notes zusammengefasst. Die neue Map von Season 6 stellen wir euch hier genauer vor. So sieht die Karte nach dem Update 16.00 aus:

Die Kristallwüste ist verschwunden, doch jetzt gibt es dort neue Orte

Der Umriss der Map ist zwar gleich geblieben, doch in der Mitte, wo die Kristallwüste war, gibt es jetzt neue Orte zu entdecken. Diese werden mit Fragezeichen markiert, bis ihr sie selbst besucht und entdeckt habt.

3 neue Orte auf der Fortnite-Map in Season 6

Season 6 startete gleich mit einem Event, das für Chaos auf der Map sorgte. Agent Jones konnte den Zero-Point zwar aufhalten, doch jetzt befindet er sich in einem großen Turm mitten auf der Map. Das Ereignis schickte die Map in die Urzeit zurück – was sich auf die Umgebung um den Zero-Point auswirkte. Dazu kamen jetzt 3 neue Orte, die ihr erkunden könnt.

Neuer Ort: The Spire

Was ist das für ein Ort? The Spire befindet sich jetzt auf der Mitte der Karte und hat den Platz der Kristallwüste aus Season 5 eingenommen. Das Highlight ist der große Turm, in dem sich der Zero-Point nun befindet. Dazu ist der Turm von einigen Gebäuden umgeben.

Dieser neue Ort bietet einige Loot-Möglichkeiten, könnte aber wegen seiner zentralen Lage einige Gegner anlocken. Nehmt euch also in Acht, wenn ihr den Ort gleich zum Start erkunden wollt.

So sieht die Mitte der Map nun aus

Bild-Quelle: Twitter Vastblastt

Neuer Ort: Colossal Crops

Was ist das für ein neuer Ort? Colossal Crops ist eine Mischung aus dem Coliseum und einem Ort, der an ein bisschen an Fatal Fields erinnert. Von dem Coliseum ist zwar nicht mehr viel übrig, doch man sieht noch die Steinwände, die heruntergerissen wurden.

Sonst wirkt der neue Ort eher wie eine Farm, so wie man sie schon aus alten Zeiten in Fortnite kennt. Dieser Ort könnte also einige anlocken, die ein bisschen in Nostalgie schwelgen möchten. Beobachtet außerdem das große Eingangstor gut. Im Battle-Pass-Trailer zu Season 6 wird demonstriert, wie man mit einer Waffe leicht aufs Tor kommt.

Colossal Crops wirkt wie eine Farm aus den alten Zeiten von Fortnite

Bild-Quelle: Twitter VastBlastt

Neuer Ort: Boney Burbs

Was ist das für ein neuer Ort? Boney Burbs ersetzt nun den Ort, der sich vorher Salty Towers nannte. Das ursprüngliche Salty Springs, das uns 14 Seasons lang begleitet hatte, bekam nun also wieder ein Makeover. An diesem neuen Ort merkt man, dass die Urzeit eingebrochen ist. Die Häuser sind eher unstabil gebaut und es werden wohl Gemüse und Früchte selbst angebaut.

Boney Burbs bietet zwar nicht viele Gebäude, die ihr looten könnt, doch dafür gibt es verschiedene Materialien, die ihr dort fleißig sammeln könnt. Zu Beginn könntet ihr aber dort einige Gegner antreffen, die den Ort ebenfalls erkunden wollen.

In Boney Burbs merkt man, dass die Urzeit in Fortnite eingetroffen ist

Bild-Quelle: Twitter Vastblastt

Es gibt sicher noch weitere unbenannte Orte, die sich auf der Map verändert haben. Diese werden in der nächsten Zeit entdeckt. Wir werden den Artikel für euch ergänzen, falls es größere Änderungen gibt, die noch gefunden werden.

Das Event hat auf der Map wohl einiges angerichtet. Ihr könnt jetzt euch jetzt also auf Entdeckungstour begehen – vielleicht findet ihr auch die Tiere, die jetzt auf der Map vorzufinden sind. Es bleibt spannend, wie sich die Map im Verlauf der Season 6 noch verändern wird. Wie findet ihr die neue Map von Season 6? Habt ihr schon einige versteckte Orte gefunden? Teilt es uns doch in den Kommentaren mit.