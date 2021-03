Am Dienstag, dem 16. März, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 16.00 für Season 6 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 16.00 wurde von Fortnite Status auf Twitter angekündigt und soll heute aufgespielt werden. Das ist der wichtige Patch, der Season 6 von Chapter 2 zu Fortnite: Battle Royale bringt.

Bevor sich aber Spieler auf Entdeckungstour begeben können, werden wie immer erst die Fortnite-Server für kurze Zeit heruntergefahren.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Morgen: Die Downtime wird um 5:00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Dann werden die Server heruntergefahren und Fortnite wird weiter down sein. Alles zum Server-Down und der Patch-Größe von Update 16.00 in Fortnite.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Da mit dem Update 16.00 die neue Season 6 von Chapter 2 eingeleitet wird, könnten die Wartungsarbeiten länger dauern, als gewohnt. Fortnite hatte angekündigt, dass die Weltpremiere des Solo-Events um 09:00 Uhr startet. Hier erfahrt ihr alles zum Live-Event und Start von Season 6 in Fortnite.

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen können die Wartungsarbeiten zudem weiter ausdehnen. Sollte das der Fall sein, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wichtige Info zur Patch-Größe: Wie groß der Patch genau wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings geht man zum Start einer neuen Season immer von einem verhältnismäßig großen Update aus, das man herunterladen muss. Das liegt vor allem daran, dass neue Seasons oft mit Map-Änderungen daherkommen.

Fortnite selbst schreibt auch auf Twitter, dass die Patchgröße “größer als normal” ausfallen wird (via Twitter).

Wann startet der Download? Das ist je nach Plattform unterschiedlich. Die Entwickler schreiben, dass es zu unterschiedlichen Startzeiten der Downloads für Patch 16.00 kommt. Genaue Uhrzeiten gibt es allerdings nicht.

Welche Inhalte bringt Update 16.00 zu Fortnite? Die Patch Notes

Das ist bestätigt: Klar ist, dass ihr durch das Update das große Solo-Event starten könnt. Jeder Spieler kriegt dieses Event für sich ganz allein zu Gesicht, wenn er das erste Mal Fortnite in Season 6 startet.

Epic Games beschreibt das Event so: “Wenn ihr das erste Mal mit der neuen Saison loslegt, werdet ihr im Nullpunktkrise-Finale das Ende von Agent Jones’ Mission selbst spielen. Die Auswirkungen dieses Events werden die Realität in ihren Grundfesten erschüttern.”

Das scheint also große Auswirkungen zu haben, was ihr da in der Welt von Fortnite anstellt. Was genau, ist allerdings nicht klar.

Dazu teaserte Fortnite eine Zusammenarbeit mit einem Fußballstar. Da wartet man noch gespannt auf weitere Details.

Das wird spekuliert: Dataminer haben in Leaks schon Hinweise auf Batman gefunden. Der soll wohl in Season 6 eine größere Rolle spielen. Aber abgesehen davon, sieht es mit den Informationen zu Season 6 eher dürftig aus.

Wir werden diesen Artikel hier auf MeinMMO für euch aktualisieren und das große Update zu Season 6 in Fortnite begleiten. Schaut also unbedingt wieder vorbei und erlebt bei uns den Season-Start. Aber stellt euch einen Wecker, sonst gehts euch wie diesem Spieler: Fortnite-Pro verschläft Turnier und lässt Team im Stich: “Habe morgen früh Schule”.