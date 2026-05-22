Pokémon GO: Raid-Tag mit Legios – So nutzt ihr das Event

Mega-Legios feiert sein Debüt in Pokémon GO. MeinMMO zeigt euch, was im Event passiert.

Was ist das für ein Event? Am Samstag, dem 23. Mai 2026 findet in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr der Super-Mega-Raid-Tag mit Legios statt. Dabei könnt ihr das Monster erstmals in seiner Mega-Variante erhalten. Mit etwas Glück kann es sogar Shiny sein – die Chance hierauf ist zudem erhöht.

Wir zeigen euch, welche Inhalte im Event auf euch warten und wie ihr euch am besten auf das Event vorbereiten könnt.

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Alle Inhalte des Events

Wo finde ich Legios? Mega-Legios erscheint im Event in Super-Mega-Raids. Diese Raids finden nicht an allen Arenen statt, sondern nur an ausgewählten. Ihr müsst also Ausschau halten. Zudem könnt ihr auf die Karte von pokemongo.com gucken, um entsprechende Arenen zu finden.

Welche Boni sind im Event aktiv? Während des Raid-Tags werden die folgenden Boni im Spiel aktiv sein:

bis zu 6 kostenlose Raid-Pässe durch die Fotoscheiben von Arenen

erhöhte Shiny-Chance für Legios aus Super-Mega-Raids

erhöhtes Fern-Raid-Limit von 20 (in der Zeit vom 23. Mai 2026 um 2:00 Uhr bis zum 24. Mai 2026 um 5:00 Uhr)

Was steckt im Event-Ticket? Für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr ein optionales Ticket für das Event erwerben. Hier sind folgende Inhalte und Boni enthalten:

bis zu 14 Raid-Pässe durch die Fotoscheiben von Arenen

erhöhte Chance auf Sonderbonbons-XL durch Raids

5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte durch Super-Mega-Raids

5.000 zusätzlicher Sternenstaub durch Super-Mega-Raids

Tipps für das Event

Wie besiege ich Legios? Das Monster ist vom Typ Kampf. Damit hat es eine Schwäche gegenüber Angriffen der Typen Fee, Flug und Psycho. Setzt also vor allem auf diese Angreifer, um den Boss schnell zu besiegen. Dafür eignen sich vor allem die folgenden Pokémon:

Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer

Crypto-Mewtu mit Konfusion und Psychostoß

Mega-Simsala mit Konfusion und Psychokinese

Crypto-Lavados mit Flügelschlag und Fliegen

Mega-Guardevoir mit Konfusion und Psychokinese

Bei Legios handelt es sich um einen Super-Mega-Raid. Ihr müsst also eure Mega-Entwicklungen im Kampf taktisch clever einsetzen, um die Schutzschilde vom Boss zu brechen. Alles zu Super-Mega-Raids findet ihr auch auf MeinMMO.

Wie gehe ich beim Event vor? Da ihr immer nur einen Raid-Pass durch eine Arena erhaltet, nachdem ihr den aktuellen aufgebraucht habt, geht ihr am besten wie folgt vor:

Sucht euch mit eurer Gruppe eine Arena

Besiegt das Mega-Legios

Dreht die Fotoscheibe der Arena, um einen neuen Raid-Pass zu erhalten

Sucht euch die nächste Arena

Werdet ihr zum Event losziehen und Mega-Legios herausfordern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte nebem dem Raid-Tag sonst noch im aktuellen Monat auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.