5 Fehler in Fortnite, die nur Noobs wie ich machen

In Fortnite: Battle Royale kann man schnell zum Noob werden, wenn man gewisse Fehler immer wieder macht. Das hat auch MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp gemerkt, die nach 3 Jahren immer noch ein Noob ist. Diese 5 Fehler solltet ihr vermeiden.

So ist meine Situation in Fortnite: Fortnite kann schwer sein, denn nicht jeder spielt auf dem gleichen Niveau. Man würde meinen, dass die Erfahrung auch gleich bedeuten würde, dass man gut spielt. Doch dies muss nicht sein, denn obwohl ich schon seit 3 Jahren spiele, bin ich immer noch ein Noob.

Woran liegt das? Werden die anderen Spieler einfach immer stärker oder sind es vielleicht doch eigene Fehler von mir, die mich nicht fortschreiten lassen? Auch wenn man es sich nicht eingestehen möchte, aber ja, ich bin selbst schuld, weil ich diese Noob-Fehler nach 3 Jahren immer noch mache.

Diese Noob-Fehler mache ich immer noch

Hier stelle ich euch mal ein paar der Fehler vor, die ich seit Jahren in Fortnite mache und die mich zu einem Noob machen. Vielleicht könnt ihr euch mit ein paar Dingen identifizieren oder ihr könnt froh sein, diese nicht zu machen und was daraus lernen. Aber als Tipp: Macht diese Fehler nicht!

Falsche Sensibilität einstellen

Was ist damit gemeint? In Fortnite könnt ihr einstellen, wie schnell ihr euch um die eigene Achse drehen möchtet. Das kann von Spieler zu Spieler variieren, denn das hat auch mit der Reaktion von einem selbst zu tun. Diese Einstellung ist aber wichtig, denn sie wird entscheiden, wie ihr auf einen Angriff von einem Gegner reagiert.

Ist die Sensibilität jedoch nicht richtig eingestellt, dann merkt man das schnell. Die Person dreht sich entweder viel zu langsam oder zu schnell. Dieses Verhalten kann man oft bei Noobs beobachten und leider gehöre ich auch dazu, denn ich schaffe es noch nicht die richtige Einstellung für mich zu finden.

Unnötig Zeit mit looten verbringen

Was ist damit gemeint? Noobs wie ich tendieren dazu, ewig Zeit mit looten zu verschwenden. Sei es um dem Kampf aus dem Weg zu gehen oder weil man unbedingt die beste Ausrüstung finden möchte. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber nötig ist es nicht.

Hat man nämlich fast das ganze Match mit looten verbracht, treffen wir dann meistens auf einen starken Gegner, der uns schnell eliminiert. Da fühlt man sich fast wie ein Loot-Lieferant, oder? Vielleicht könnten wir direkt in einen Kampf, bei dem wir auch eine Chance hätten, denn da bekommt man auch Loot vom Gegner und hat sogar einen Kill!

Als es noch Schatzkarten gab, konnte ich ewig danach suchen, nur um schönen Loot zu bekommen

Nicht richtig landen können

Was ist damit gemeint? Wenn man eine Runde in Fortnite startet, dann wird man erst in einen Bus verfrachtet und muss dann über der Map rausspringen und landen. Eigentlich ganz einfach, aber als Noob entstehen dort schon die ersten Probleme.

Beherrscht man die Landung nämlich nicht, dann ist man immer als letzter am Landeplatz und wird von den Gegnern überfallen. Ihr solltet immer auf die Anzeige achten, die euch zeigt, wie weit ihr nach unten fliegen könnt, bevor der Gleiter aktiviert wird. Leider ist es nicht immer ganz so einfach das umzusetzen.

Das Bauen nicht beherrschen, aber auch nicht üben

Was ist damit gemeint? Wer in Fortnite erfolgreich sein möchte, sollte das Bauen und Editieren beherrschen. Das ist aber leider gar nicht so einfach, denn dafür muss man unzählige Knöpfe drücken und die Gegner sind meistens schneller darin.

Ich kann nach 3 Jahren immer noch nicht richtig bauen, obwohl es im Kreativmodus einige Möglichkeiten und Maps gibt, in denen man Bauen und Editieren üben kann. Vielleicht sollte ich die wirklich öfter nutzen, wenn ich nicht ewig ein Noob bleiben möchte.

Für so ein Kunstwerk würde ich wohl Stunden brauchen

Sich vor jedem Kampf verstecken

Was ist damit gemeint? Die Runde ist in vollem Gange und ihr hört einen Gegner in der Nähe – wie reagiert ihr nun darauf? Andere würden sich wohl auf einen Kampf vorbereiten und einen Angriff starten, ich suche mir jedoch ein Versteck und hoffe nicht gefunden zu werden.

Sich zu verstecken kann vielleicht in manchen Situationen helfen, doch wenn man doch gefunden wird, sitzt man in der Falle und kann nichts gegen den Angriff machen. Wäre ich mutiger, könnte ich vielleicht vorher schon die Oberhand gewinnen und den Gegner überfallen.

So sehe ich wohl aus, wenn ich mich vor Gegnern in einer Runde verstecke

Schaut man sich die eigenen Fehler detailliert an, dann merkt man schnell, dass man selbst Schuld ist immer noch ein Noob zu sein. Ich sollte wohl an diesen Fehlern arbeiten und endlich Tipps von besseren Spielern annehmen. Stattdessen kommt es oft vor, dass ich sogar meinen Mann belügen muss, weil ich ein Noob in Fortnite bin.

Wie ist es bei euch? Macht ihr diese Fehler auch immer noch oder habt ihr euch schon lange darin verbessert?