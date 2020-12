In Fortnite ist Season 5 Kapitel 2 gestartet und damit haben wir einige neue Orte auf der Map erhalten. Welche 5 Landeplätze sind nun die Besten in Season 5? MeinMMO zeigt euch, welche Orte sich besonders lohnen können und wo ihr viel Loot findet.

Der Start von Season 5 in Fortnite: Battle Royale brachte einige neue Orte auf die Map, nachdem ein großer Kampf gegen Galactus stattgefunden hatte. Auch der altbekannte Zero-Point ist wieder aufgetaucht.

Fortnite: Map-Änderungen zu Season 5 – Diese 4 Orte sind neu

Nun da es wieder neue Orte gibt und auch ein paar Orte aus der ersten Map wieder zurückgekehrt sind, haben Spieler einige Möglichkeiten um die Map zu erkunden.

In dieser Übersicht zeigen wir euch Landeplätze, die sich besonders für euch lohnen können. Sei es, weil man dort viel Loot findet oder spezielle Features, die euch dort erwarten. Dabei haben wir einige der alten, aber auch neue Orte mit in der Liste.

Landeplatz 1: Stealthy Stronghold

Was macht diesen Ort so besonders? Stealthy Stronghold ist einer der neuen Orte, die mit Season 5 eingeführt wurden. Dort befindet sich jetzt nämlich ein ganzer Dschungel, den ihr erforschen könnt.

Wie man die Dschungel so kennt, gibt es dort viele Bäume, die im Spiel einige Versteck-Möglichkeiten anbieten. Wer auch gerne angelt, wird dort einige Angelstellen finden. So könnt ihr eure Sammlung schnell auffüllen. Zwar gibt es dort nur ungefähr 16 Truhen, doch zusammen mit den Angelstellen, könnt ihr euch einiges an Loot sammeln.

Pro Viele Versteckmöglichkeiten

Viele Angel-Stellen zum Fischen

Einige Loot-Möglichkeiten

Neustart-Bus vorhanden

Viel Material zum Sammeln (vor allem Holz) Contra Eher am Rande der Map (kann problematisch für die Sturm-Zone werden)

Neuer Ort (kann viele Spieler anlocken, die ebenfalls erkunden wollen)

Stealthy Stronghold

Landeplatz 2: Slurpy Swamp

Was macht diesen Ort so besonders? Slurpy Swamp hat einiges zu bieten und eignet sich besonders zum Anfang eines Matches, weil man viele Möglichkeiten findet, um sein Schild aufzuladen. Es gibt Schildpilze um Slurpy Swamp herum, Slurp-Fässer, Slurp-Tanks und Lastwagen. Sogar im Sumpf kann man baden, um das Schild aufzuladen.

Ein Spieler fand sogar einen Trick, um sein Schild noch schneller aufzuladen.

Insgesamt werdet ihr in Slurpy Swamp ungefähr 18 Truhen vorfinden. Außerdem befindet sich ein Neustart-Bus gleich in der Mitte des Ortes, falls ihr eure Teammates zurückholen müsst. Da der Ort nicht neu ist, werden sich Spieler nicht erst auf die Suche nach den Loot-Verstecken machen müssen.

Pro Viele Loot-Möglichkeiten

Jede Menge Möglichkeiten zum Schild aufladen

Neustart-Bus vorhanden Contra Eher am Rande der Map (könnte für Probleme mit der Sturmzone sorgen)

Kann viele Gegner anlocken, die ebenfalls zum Start ihr Schild aufladen möchten

Slurpy Swamp

Landeplatz 3: Lazy Lake

Was macht diesen Ort so besonders? Kommen wir nun zu einem Ort, den die meisten schon gut kennen werden und sich deshalb nicht auf lange Suchen nach dem begehrten Loot machen müssen. Lazy Lake ist zwar kein neuer Ort in Season 5, doch er bietet jetzt die meisten Truhen auf der Map an. Hier in dieser Stadt werdet ihr insgesamt 41 Truhen vorfinden.

Außerdem befindet sich Lazy Lake eher zentral auf der Map, was sich auszahlt, wenn die Sturmzone näher kommt und ihr keinen Schaden erleiden möchtet. Falls ihr eure Teammates zurückholen müsst, werdet ihr hier ebenfalls einen Neustart-Bus vorfinden.

Pro Sehr viele Loot-Möglichkeiten

Neustart-Bus vorhanden

Eher zentraler auf der Map Contra Kann viele Gegner anlocken

Lazy Lake

Landeplatz 4: Zero-Point / Kristall-Wüste

Was macht diesen Ort so besonders? Die Kristall-Wüste ist mit dem Start von Season 5 neu dazugekommen. Sie befindet sich gleich in der Mitte der Map und bietet einige Möglichkeiten und Features, die es sonst nicht so auf der Karte gibt.

In der Wüste verteilt gibt es ein paar Loot-Möglichkeiten, doch die eignen sich eher für Solo oder Duo-Runden. Was die Kristall-Wüste aber so besonders macht, sind die Kristalle, mit denen ihr euch teleportieren könnt und der Sand, in den ihr versinken könnt. Das bietet einiges an Fortbewegung und Versteck-Möglichkeiten.

Wichtig: Die Möglichkeit sich durch den Sand zu wühlen wurde auf unbestimmte Zeit deaktiviert. Fortnite Status hat jedoch angegeben, dass dieses Feature zurückkehren wird, sobald das Problem damit gelöst wurde.

Pro Einige Loot-Möglichkeiten

Viele Optionen für Loot-Routen

Schnellere Fortbewegung

Bietet gute Verstecke durch den Sand

Sehr zentral auf der Map

2 exotische Waffen im Gebiet Contra Wahrscheinlichkeit auf Gegner hoch

Kein Neustart-Bus vorhanden

Die Kristall-Wüste / Der Zero-Point

Landeplatz 5: Catty Corner

Was macht diesen Ort so besonders? Catty Corner ist ebenfalls ein Ort, den man schon seit einigen Seasons kennt. Doch in Season 5 gehört er zu den Orten, bei denen man am meisten Truhen findet. Insgesamt 31 Truhen sind hier verteilt. Außerdem lassen sich hier viele Sofortgegenstände durch Boxen sammeln.

Wer Materialien sammeln möchte, wird hier einiges finden. Vor allem durch den Schrott gibt es viel Metall, mit dem ihr euren Schutz bauen könnt. Falls ihr nach Fortbewegungsmöglichkeiten sucht, könnt ihr euch ein Fahrzeug schnappen und direkt bei der Tankstelle, die sich ganz in der Nähe befindet, Benzin auftanken.

Pro Viele Loot-Möglichkeiten

Viele Sofortgegenstände zum Heilen, schneller werden etc.

Neustart-Bus vorhanden

Viel Material zum Sammeln (vor allem Metall)

Fortbewegungsmöglichkeit Contra Kann einige Gegner wegen Loot-Aussichten anlocken

Eher weiter entfernt vom Zentrum der Map (könnte für Probleme sorgen mit der Sturmzone)

Catty Corner

Die „neue“ Map von Fortnite in Season 5 bietet einige Landeplätze, bei denen ihr eure Runden starten könnt. Je nachdem wie ihr gerne spielt, kann der Landeplatz immer wieder variieren. Hier haben wir jedoch einige Plätze ausgesucht, die sich durch ihre hohe Anzahl an Loot oder die speziellen Features lohnen können.

Ist euer Landeplatz hier dabei oder habt ihr einen anderen Ort, auf den ihr immer vertrauen könnt? Teilt uns doch in den Kommentaren mit, welcher euer Lieblingslandeplatz in Season 5 ist!