Fortnite: 5 Maps, in denen ihr Bauen und Editieren üben könnt

Mit Map-Codes für den Kreativmodus in Fortnite findet ihr verschiedene Maps, in denen ihr das Bauen und Editieren lernen und üben könnt. Hier zeigen wir euch ein paar coole Maps mit Codes, wo ihr euch verbessern könnt.

Was sind das für Maps? Fortnite bietet Spielern die Möglichkeit an, im Kreativmodus ihre eigenen Welten zu entwerfen. Das können Minigames, Parkours, Versteck-Spiele oder auch Training-Maps sein. Ihr habt die Möglichkeit, den Code einer Map in Fortnite einzugeben und euch dann auf der Map auszutoben.

5 der besten Horror-Maps in Fortnite – Mit Map-Code

Kreativmodus-Maps in Fortnite – Wo Map-Code eingeben?

Mit den zwölfstelligen Codes könnt ihr an den verschiedensten Maps teilnehmen. Erfahrt nun zunächst, wie das funktioniert.

Wie gibt man einen Code für den Kreativmodus in Fortnite ein?

Geht in den Kreativ-Modus

Lauft zu einer Insel

Haltet eure Taste zum Interagieren gedrückt, jetzt könnt ihr den Code eingeben

Bauen und Editieren lernen oder üben – Map Codes

Wir haben euch hier ein paar Maps rausgesucht, in denen ihr das Bauen und Editieren üben oder lernen könnt. Die Auswahl basiert auf Feedback der Spieler und Präferenzen des Autors.

Die größte Trainings-Map – Code 3107-2892-7726

Hier auf dieser Map findet ihr alles, was das Herz begehrt. Es gibt viele verschiedene Editier-Kurse, die alle eine andere Schwierigkeiten mit sich bringen.

Eure „90s“ könnt ihr hier ebenfalls üben oder Scheusale abschießen, die schwer zu treffen sind. Wer hier übt, wird sicher eine Verbesserung in der Spieltaktik merken.

Schießen, editieren und bauen – Code 1598-9896-9828

Diese Map wurde von Spieler XOKATHIXO erstellt. Ihr befindet euch in einem Trainings-Gebäude, in dem ihr schießen, bauen und editieren üben könnt.

In manchen Durchläufen müsst ihr Wände editieren und gleich einen Bot erschießen, der sich dahinter befindet. An anderen Stellen müsst ihr euch durch einen Weg editieren oder in die Höhe bauen, um weiter zu kommen.

Ihr findet hier also alle 3 Aspekte, die euch im Kampf auf der Battle-Royale-Insel helfen können, um siegreich zu sein.

Hardcore Edit und Bauen – Code 3188-7071-2917

Diese Trainings-Map eignet sich besonders für Spieler, die ihr Bau- und Editier-Künste verbessern wollen. Ihr tretet nämlich gegen die Zeit an und das Ziel ist es, den Parkour so schnell wie möglich abzuschließen.

Hier findet ihr Methoden in denen ihr verschiedene Editier-Methoden anwenden oder auch einen Weg bauen müsst. Sei es jetzt nach oben oder nach unten.

Duo Editier-Map – Code 8860-0163-4863

Wollt ihr zu zweit eure Bau und Editier-Fähigkeiten verbessern, aber nicht direkt gegeneinander antreten? Dann eignet sich diese Map besonders. Ihr könnt nämlich beide durch den „Parkour“ durch.

Euer einziger Gegner ist die Zeit und ihr müsst schneller sein, um nicht eliminiert zu werden.

Galaxy Baukämpfe – Code 0321-6910-4281

Ihr wollt eure Baukünste unter Beweis stellen und gegen eure Freunde antreten? Auf dieser Map könnt ihr Build-Fights ausfechten und schauen, ob ihr gegen eure Gegner ankommen könnt.

Der Vorteil auf dieser Map ist der Reset-Knopf, der eure ganzen gebauten Sachen auf einen Knopfdruck verschwinden lässt. So spart ihr viel Zeit. Als Bonus gibt es die schöne Aussicht, denn ihr befindet euch in der Galaxie.

Wenn ihr mal nicht auf einer Kreativmodus-Map üben wollt und euer Bauen und Editieren verbessern wollt, könnt ihr auch entspannte Runden auf den Versteckspiel-Maps verbringen. Dort könnt ihr mit euren Freunden Verstecken spielen und das sogar in verschiedenen Kulissen. Wir haben eine Liste zusammengestellt, die euch die 10 besten „Hide and Seek“-Maps vorstellt.