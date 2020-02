10 der besten „Hide and Seek“-Maps in Fortnite – Mit Map-Code

Mit Codes für den Kreativmodus in Fortnite könnt ihr an coolen „Hide and Seek“-Spielen teilnehmen. Hier zeigen wir euch ein paar der besten Versteckspiel-Maps für Fortnite. Wie man die Codes benutzt, erfahrt ihr ebenfalls hier.

Was sind das für Spiele? Fortnite bietet Spielern die Möglichkeit an, im Kreativmodus ihre eigenen Welten zu entwerfen. Das können Rennstrecken, Minigames, Parkours oder auch Versteck-Spiele sein. Ihr habt die Möglichkeit, den Code einer Map in Fortnite einzugeben und euch dann auf der Map auszutoben.

Die besten Parkour-Maps in Fortnite – Leichte und schwere Jump and Runs

Kreativmodus-Maps in Fortnite – Wo Map-Code eingeben?

Mit den zwölfstelligen Codes könnt ihr an den verschiedensten Maps teilnehmen und müsst dafür nichts zahlen. Erfahrt nun zunächst, wie das funktioniert.

Wie gibt man einen Code für den Kreativmodus in Fortnite ein?

Geht in den Kreativ-Modus

Lauft zu einer Insel

Haltet eure Taste zum Interagieren gedrückt, jetzt könnt ihr den Code eingeben

Danach könnt ihr euren gewünschten Code eingeben und die Insel laden

Hier müsst ihr interagieren, um den Code einzugeben

10 Fortnite „Hide and Seek“-Maps mit Codes

Jetzt wisst ihr, wie ihr die Codes für den Kreativmodus eingeben könnt. Es fehlt nur noch an Ideen. Hier zeigen wir euch eine Auswahl der besten „Hide and Seek“-Maps, die Fortnite zu bieten hat. Die Bestenliste basiert auf Feedback der Spieler und persönlichen Präferenzen des Autors.

Was sind „Hide and Seek“-Maps? Bei diesen Fortnite-Maps dreht sich alles um das Versteck-Spiel. Diese Inseln werden so gebaut, dass ihr euch darin gut verstecken könnt.

Meistens gibt es 1-2 Fänger, die dann nach den restlichen Spielern suchen müssen. Diese haben sich aber im Idealfall sehr gut versteckt, sodass sie nicht gefunden werden können. Wer als letztes gefunden wird, hat gewonnen.

Fortnite Hide and Seek Mansion – Code 2984-0520-2397

Auf dieser Map, die von dem Spieler Milan Kroezen erstellt wurde, findet ihr ein großes Ferien-Haus mit einem Pool-Bereich im Garten.

Sie bietet einige Versteck-Möglichkeiten im Haus, im Wasser, in einer „Hölle“ und sogar einer Rutschbahn.

Diese Map wurde bekannter, als sie von dem YouTuber SXVXN getestet wurde. In seinem Video spielt er zusammen mit 7 weiteren Spielern. Sein Video zur Map erreichte 282.000 Aufrufe.

Fortnite Hide and Seek Monte – Code 4771-4963-5218

Der Streamer MontanaBlack hat sich eine eigene Fortnite-Stadt (wie er sie selbst nennt) gebaut. Darin gibt es einige Häuser, viele Bäume und viele kleine Details.

Darin kann man sich gut verstecken und mit Freunden ein cooles Versteck-Spiel starten. Einige YouTuber wie Standart Skill und icrimax haben die Map sogar selber mit Monte getestet.

In diesem Video stellt Monte seine „Hide and Seek“-Map selber vor:

Fortnite Hide and Seek Area 51 – Code 7980-2048-0494

Wolltet ihr schon immer mal sehen, was sich in der Area 51 befindet? Auf dieser Map könnt ihr auf Entdeckungsreise gehen und die Aliens suchen. Die „Hide and Seek“-Map wurde von Spieler I2ELLIK erstellt.

Die Map besteht aus einem riesigen Gebäude, das verziert ist mit Ufos, Kampfausrüstung und unheimlich Geräten. Sucht euch dazwischen ein gutes Versteck!

Fortnite Hide and Seek Freitag der 13. – Code 5198-6722-3197

In Fortnite kann es auch gruselig werden. Auf dieser Map, die von Spieler JXDVN erstellt wurde, könnt ihr“ Freitag, der 13.“ nachspielen.

Es gibt einen „Mörder“ (Jason), der die Camper suchen muss. Die Camper müssen sich verstecken und die Nacht überleben.

Der YouTuber JordanCT hat sich die Map angeschaut und ein Video dazu hochgeladen.

Fortnite Hide and Seek Laser Tag – Code 0159-7611-5733

Wollt ihr ein Versteck-Spiel mit mehr Action? Diese Map, die von Spieler Puzzler erstellt wurde, eignet sich gut dafür. Ihr befindet euch in einer Spielhalle, die dunkel ist und nur durch Neon-Lichter erhellt wird.

Ihr könnt die Map nutzen, um Verstecken zu spielen oder es mit einem Lasertag-Spiel zu verbinden. Schleicht herum und findet eure Gegner, um sie zuerst zu eliminieren!

Fortnite Hide and Seek Lordly Labyrinth – Code 1991-9282-9857

Eine „Hide and Seek“-Map, in der sich ein Versteck-Spiel gut spielen lässt. In der Mitte befindet sich das Eisschloss und das ist umgeben von einem Labyrinth.

Hier werdet ihr viele Möglichkeiten finden, um euch zu verstecken. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr euch nicht selber im Labyrinth verirrt. Diese Map wird euch sicherlich unterhalten.

Diese Map wurde von dem Spieler jespergran erstellt.

Fortnite Hide and Seek Luigis Mansion – Code 6810-5920-6085

Taucht auf dieser Map in die Welt von Luigi’s Mansion (einem Action-Adventure-Videospiel von Nintendo) – perfekt für die Spieler, die sich noch an das Spiel erinnern und in Nostalgie schwelgen wollen.

Der Content Creator doodleclubhaus hat diese Map erstellt, auf der ihr viele geheime Räume und Versteck-Plätze finden werdet. Der „Fänger“ startet mit einer Taschenlampe, die er für die Suche verwenden kann.

Fortnite Hide and Seek Spongebob – Code 5382-7631-3234

Auf dieser Map, die von Spieler TourFwenty erstellt wurde, könnt ihr Bikini Bottom einen Besuch abstatten. In dieser Map dreht sich nämlich alles um die Fernsehserie Spongebob Schwammkopf.

Auch hier könnt ihr euch verstecken. Der „Fänger“ wechselt zu Team 13. Die Spieler, die sich verstecken bleiben bei Team 1.

Fortnite Hide and Seek Battle Bus – Code 9653-5199-9021

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie der Battle-Bus von innen aussieht? Auf dieser Map, die von Lordspinkingham erstellt wurde, könnt ihr den Battle-Bus erkunden.

Er hat den riesigen Bus von Fortnite nachgebaut. Auf dieser Map könnt ihr euch verstecken oder auch andere Spiele ausprobieren.

Der YouTuber Crainer hat diese Map selber ausprobiert und ein Video dazu hochgeladen.

Fortnite Hide and Seek Mond Infektion – Code 6502-2054-2717

Eine „Hide and Seek“-Map, die sich auf dem Mond befindet. 3 Spieler werden zu „Fängern“ und sind somit infiziert. Sie müssen die restlichen Spieler suchen und eliminieren, die sich in der Raumstation verstecken.

Die Map wurde von Spieler QJAG erstellt. Der YouTuber Kenwort hat die Map mit ein paar Freunden gespielt und ein Video dazu veröffentlicht.

Kennt ihr weitere coole „Hide and Seek“-Maps für Fortnite, die wir in diese Liste aufnehmen sollen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare. Und sagt uns doch auch, welche Map euch von hier am besten gefallen hat.