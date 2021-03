Fortnite: In wenigen Stunden startet die neue Season 6

In Fortnite steht der Start von Season 6 in Chapter 2 bevor. Wir zeigen euch, wann es losgeht und was für ein Live-Event euch erwartet.

Um was geht es? Gespannt warten die Fortnite-Spieler auf das Ende von Season 5 und den Start von Season 6 in Chapter 2. Einige Monate war Season 5 in Fortnite jetzt aktiv und nun trennen die Spieler nur noch wenige Stunden vom Start der neuen Saison. Wir zeigen euch hier auf MeinMMO alles, was ihr dazu wissen müsst.

Wann startet Season 6?

Dann geht es los: Der offizielle Start-Termin für Season 6 in Chapter 2 bei Fortnite ist Dienstag, der 16. März. Eine konkrete Uhrzeit hat Epic Games noch nicht bekanntgegeben. Geht man von den Erfahrungen der letzten Jahre aus, dann sollten die Server in den frühen Morgenstunden offline gehen. Es dauert dann ein paar Stunden, während in den Wartungsarbeiten der neue Patch aufgespielt wird.

Gegen Mittag solltet ihr dann in die neue Season 6 starten können. Vorausgesetzt, es läuft wie in den letzten Jahren ab. Möglicherweise könnt ihr auch schon früher oder später spielen. Epic Games wollte noch konkretere Daten mitteilen.

Was ist mit einem Live-Event?

Das ist bekannt: Das große Event, das man zum Ende einer Season in Fortnite erwartet, läuft zum Ende von Season 5 und Start von Season 6 in Chapter 2 etwas anders ab.

Das Team schreibt, dass man Season 5 am 16. März explosiv abschließen will. Aber nicht so, wie dieses epische Live-Event, wo ein Roboter gegen ein Monster kämpfte.

“Wenn ihr das erste Mal mit der neuen Saison loslegt, werdet ihr im Nullpunktkrise-Finale das Ende von Agent Jones’ Mission selbst spielen. Die Auswirkungen dieses Events werden die Realität in ihren Grundfesten erschüttern”, heißt es im Blog.

Agent Jones hatte im Laufe der Season immer mehr Jäger auf die Insel geholt, die den Nullpunkt bewachen sollten. Der Nullpunkt wird aber zum Ende der Season immer instabiler und scheint die Realität aus den Fugen zu reißen. Im Event soll die Krise nun enden, aber die “Realität in ihren Grundfesten erschüttern”, so Epic.

Die Story um Agent Jones geht weiter

Jeder kriegt sein eigenes Finale: Interessant ist, dass jeder Spieler das Nullpunktkrise-Finale solo erleben kann. Das passiert, wann immer ihr euch das erste Mal in Season 6 einloggt.

Gibt es das Finale auch online? Ja. Epic Games schreibt, dass man auch online dieses große Ereignis erleben kann. “Wir geben euch bald nähere Infos dazu, wie ihr bei der Weltpremiere zuschauen könnt, die mit unserer bisher aufwendigsten Story-Filmsequenz beginnt!”. Aktuell (15. März, 13:07 Uhr) sind diese Infos noch nicht bekannt.

Dass das Event nun für Solo-Spieler stattfindet, ist eine riesige Änderung im Fahrplan von Fortnite. Denn mit großen Events zum Abschluss einer Season feierte Fortnite riesige Erfolge.

Was kommt in Season 6?

Das zeigen Leaks: Einige der Leaks drehen sich darum, dass Batman wohl eine große Rolle in Fortnite spielen wird. Durch den Blog von Epic Games wissen wir bereits, dass die Realität grundlegend erschüttert werden soll. Es bleibt also spannend, wie Batman sich in diese Story einfügt, wenn der Leak stimmt.

Der Wunsch eines Pros: Jedenfalls hat ein Profi schon klare Vorstellungen davon, was Season 6 in Fortnite besser machen muss. SypherPK wünscht sich, dass man in der neuen Saison den Fokus wieder auf das Gameplay legt. Weniger Aufmerksamkeit sollen die Skin-Kollaboration seinen Wünschen nach erhalten. Er wünscht sich neue Items, Waffen und Map-Änderungen.

Eine verrückte Theorie: Erinnert ihr euch an den Würfel, der in Season 6 wild über die Map tobte? Eine Theorie beschäftigt sich damit, dass der Würfel “Kevin” auch in Season 6 von Kapitel 2 wieder zurückkehren könnte.

Alles, was wir zum Ende von Season 5 und dem Start von Season 6 in Fortnite Chapter 2 wissen.

Schaut regelmäßig bei uns auf MeinMMO zum Start von 6 vorbei. Wir werden euch die neusten Trailer und Änderungen in Fortnite bei uns zeigen.