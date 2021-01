Wir befinden uns noch mitten in Season 5 von Fortnite: Battle Royale, doch was weiß man schon zum Ende dieser Season und dem Start von Season 6? Wir zeigen euch, was wir schon dazu wissen und welche Theorien es gibt.

Was ist gerade los in Fortnite? In Season 5 – Kapitel 2 tauchte der Zero-Point aus dem 1. Kapitel wieder auf der Map auf. Agent Jonesy nutzt diesen, um Kopfgeldjäger aus anderen Universen zu holen.

Mit diesen Jägern und den Battle-Pass-Skin aus Season 5 erstellt er einen Trupp, um den Zero-Point zu bewachen. Denn auch böse Gestalten wie der Predator scheinen durch das Portal auf die Insel zu gelangen.

Nun stellt sich aber langsam die Frage über das Ende von Season 5 und das nächste Thema der Season 6 Kapitel 2. In diesem Artikel zeigen wir euch, was wir bisher dazu wissen.

Wir werden den Artikel für euch aktualisieren, sobald es neue Informationen zum Ende von Season 5 oder dem Start von Season 6 gibt.

Wann endet Season 5 Kapitel 2 in Fortnite?

Wann endet Season 15? Laut Battle-Pass sollte Season 5 – Kapitel 2 am Dienstag, den 16. März 2021 enden. Die vorherige Season endete ebenfalls an einem Dienstag, könnte also gut möglich sein, dass sich dieses Datum nicht mehr ändert.

Eine Bestätigung gibt es aber bisher nicht, denn es wäre nicht das erste Mal, dass eine Season verlängert wird. Wir werden wohl noch sehen, ob sich da noch was ändern könnte.

Theorien zum Ende von Season 5 – Gibt es ein Live-Event?

Welche Theorien gibt es zum Ende der Season 15? Bisher gibt es noch keine Hinweise, ob wir zum Ende von Season 5 ein Live-Event erhalten werden. Wir wissen nur, dass sich verschiedene Portale mit dem Zero-Point öffnen und verschiedene Jäger auf die Insel kommen.

Es könnte sein, dass noch weitere Änderungen erscheinen und der Zero-Point eine Rolle spielen wird, doch bestätigt ist das leider nicht. Beim Live-Event der Season 4 war schon am Anfang klar, dass es sich um den Nexus-War drehen würde und wir Galactus besiegen müssen.

Es bleibt also spannend und wir werden euch weiter informieren, sobald es mehr Hinweise gibt.

Werden Agent Jonesy und die Kopfgeldjäger noch eine wichtige Rolle im Live-Event spielen?

Wann startet Season 6?

Wann kommt Season 6 Kapitel 2? Ein genaues Start-Datum ist noch nicht bekannt. Sollte Season 5 aber tatsächlich am 16. März enden, könnte es sein, dass es am Mittwoch, dem 17. März 2021 gleich mit der neuen Season weitergeht.

Bedenkt aber, dass dies noch nicht bestätigt ist und sich deshalb noch einiges ändern könnte. Auch hier werden wir euch informieren, sobald es neue Infos gibt.

Der Battle-Pass von Season 6

Was wird wohl der nächste Battle Pass kosten? Bislang haben die Battle-Pässe immer 950 V-Bucks gekostet, die Version mit 25 Stufen Vorsprung 2.800 V-Bucks. Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Preise ändern werden. Ihr habt aber jetzt auch seit Season 5 die Möglichkeit, den Battle-Pass gemeinsam mit dem Crew-Abo zu erstatten.

Welches Thema der Battle-Pass haben wird, werden wir wohl erst erfahren, sobald die ersten Teaser zur Season 6 veröffentlicht werden.

Gibt es wohl Änderungen auf der Map zur Season 6?

Könnte sich die Map wieder ändern? Zum Start von Season 5 haben wir gleich 4 neue Orte erhalten und sogar Teile aus dem altbekannten Tilted Towers sind zurück. Es könnte also gut möglich sein, dass wir zum Start von Season 6 wieder ein paar Map-Änderungen sehen werden.

Einige Spieler haben auch die Theorie, dass Kevin der Würfel aus dem 1. Kapitel in Season 6 – Kapitel 2 zurückkehren könnte und für Chaos auf der Map sorgt. Sollte dies eintreffen, könnten wir uns auf einige Änderungen gefasst machen.

Der Würfel aus dem 1. Kapitel wurde von den Spielern „Kevin“ getauft, nachdem er wochenlang eine Show abzog.

Viele Informationen gibt es bisher noch nicht zum Ende von Season 5 und dem Start von Season 6, doch dafür schon ein paar Theorien. In einigen Wochen werden wir wohl sehen, was da auf uns zu kommt. Bis es so weit ist, könnt ihr euch noch den geheimen Skin der Season 5 freischalten, bevor es dann zu spät ist.