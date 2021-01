Fortnite: So findet und besiegt ihr den Predator auf der Map

Sobald ihr die Verfolgungsjagd aufgenommen habt, solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht zu Nahe am Predator steht, weil er euch mit seinen Krallen angreifen wird. Schnappt euch also ein paar Waffen und verfolgt ihn, während ihr immer ein bisschen Distanz einhaltet.

Wie kann man sich Predator im Kampf stellen? Der Boss ist nicht allzu schwer zu besiegen, da er nicht so viele Lebenspunkte besitzt. Doch seine Fähigkeit sich unsichtbar zu machen, macht den Kampf schwieriger und zieht es in die Länge.

Falls ihr nicht erschreckt werden oder die Suche verkürzt haben wollt, könnt ihr den in den Einstellungen die „Soundeffekte visualisieren“ einschalten. So werden euch Schritte auf dem Bildschirm angezeigt und ihr könnt gleich sehen, aus welcher Richtung der Predator kommt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 8 = 13

Insert

You are going to send email to