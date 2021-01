Wenn ihr also noch mehr Geheimnisse zum Predator erfahren möchtet, solltet ihr bei einer Runde in seinem Versteck vorbeischauen. Vielleicht findet ihr ja noch weitere spannende Dinge dort.

Was ist neu? Mit dem Update 15.21 kam nur eine kleine Änderung auf die Map der Season 5 , auch hier im Zusammenhang mit dem Predator. In Hunter’s Haven soll der neue Charakter ein kleines Zuhause mit einer Basis haben. Spieler entdeckten dies und teilten das auf Twitter mit einem Clip:

Was ist neu? Wie schon bei der Ankündigung für das Update verraten wurde, gibt es jetzt einen neuen NPC-Charakter auf der Fortnite-Map. Bei diesem handelt es sich um den Predator, den man in der Nähe seines Schiffes bei Stealthy Stronghold finden soll.

Das ist gerade los in Fortnite: Heute, am 20. Januar, wird das Update 15.21 aufgespielt. Im Mittelpunkt des Patch steht die Ankunft des Predators in Fortnite. Wir haben euch hier die wichtigsten Änderungen in unseren eigenen Patch Notes auf Deutsch zusammengefasst.

Das Update 15.21 in Fortnite ist da und bringt gleich einen neuen NPC-Boss, eine neue Waffe und eine kleine Map-Änderung. MeinMMO zeigt euch, was sich jetzt alles im Spiel geändert hat.

