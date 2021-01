Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 15.21?

Heute, am Mittwoch, den 20. Januar, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 15.21 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Update 13:10 Uhr: Das Update 15.21 ist jetzt da. Wir haben euch die wichtigsten Änderungen zusammengefasst und in Form von deutschen Patch Notes auf MeinMMO veröffentlicht.

Was passiert heute in Fortnite? Die Entwickler von Epic Games bringen heute das Update 15.21 für Fortnite. Den Server-Down kündigten die Entwickler bereits auf Twitter an.

Obwohl es sich eigentlich um einen einfachen Patch handelt, nannten sie schon ein paar größere Änderungen. Bevor sich Spieler aber auf Entdeckungstour begeben können, werden erst die Server heruntergefahren.

Fortnite-Server offline – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für das Update 15.21 startet heute wie gewohnt vormittags, um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Um 9:30 Uhr könnt ihr also zum letzten Mal einer neuen Runde beitreten, danach werden die Server heruntergefahren und Fortnite wird für unbestimmte Zeit down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten etwa um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein.

Fortnite wird für kurze Zeit nicht erreichbar sein

Bei technischen Problemen oder anderweitigen, unvorhergesehenen Hürden könnten die Wartungsarbeiten auch länger dauern. Wir informieren euch dann hier auf MeinMMO darüber.

Wann kommen die Patch-Notes? Fortnite Status hat die Änderungen schon im Voraus angekündigt. Es scheint also unwahrscheinlich, dass dazu noch ausführliche Patch Notes veröffentlicht werden.

Sollten aber weitere Neuerungen auftreten, werden wir die für euch sammeln und bei MeinMMO in Form von deutschen Patch Notes veröffentlichen.

Welche Inhalte bringt Update 15.21?

Was gibt es neues für den Battle-Royale-Modus?

Neuer Boss-Charakter und ein neues mythisches Item

Neue Jungle-Herausforderungen für den geheimen Skin der Season 5

IO-Wächter werden aus Arena-Modus entfernt

Beim Patch 15.21 scheint der Predator im Vordergrund zu stehen. Es scheint, als würde er schon bald im Dschungel vorzufinden sein, wenn er der Boss-Charakter wird, der heute erscheint.

Kommt der Predator bald auf die Fortnite-Insel?

Es bleibt spannend, was das Update 15.21 noch bringen wird. Sobald die Server wieder erreichbar sind, lohnt sich wohl ein Ausflug zu Stealthy Stronghold, denn dort scheint sich heute einiges zu ändern.

Nach dem Patch könnten wir aber auch noch mehr Informationen zum nächsten Jäger-Skin erhalten. Dort wird vermutet, dass es sich um Lara Croft aus dem Spiel Tomb Raider handelt könnte.