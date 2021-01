Das Crew-Abo machte Probleme – Fortnite fragt jetzt, was ihr lieber wollt

Welche Inhalte fändet ihr für das Crew-Abo am wichtigsten? Tauscht euch doch mit anderen Spielern hier in den Kommentaren auf MeinMMO aus und schreibt, welche Inhalte ihr für das Abo am besten findet.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das wurde geleakt: Die Richtung, in die die Verbesserungen gehen sollen, könnt ihr wohl selbst bestimmen. Denn wie ein Leak zeigt, fragt Fortnite euch jetzt, wie das Abo verbessert werden soll. Der Dataminer iFireMonkey teilt Screenshots dieser Umfrage auf Twitter. Die Spieler werden darin gefragt, welche Inhalte am wichtigsten für das Crew-Abo sind.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In einem aktuellen Blog-Post von Fortnite (via epicgames.com ) heißt es, dass man den Spielern für ihre Geduld danken möchte. Dafür gibt es für alle bisherigen und aktuellen Crew-Mitglieder ein neues, exklusives Emote namens „Geheimer Handschlag“ geschenkt.

Dieses Abo soll sich in der nächsten Zeit verbessern. Zu dem Thema wurde eine Umfrage geleakt, die sich an die Spieler richtet.

Was ist das für ein Abo? Das Crew-Abo in Fortnite kostet monatlich 11,99 € und bringt euch dafür besondere Inhalte. Dabei erhaltet ihr Zugriff auf den aktuellen Battle Pass, 1.000 V-Bucks pro Monat und außerdem ein exklusives Skin-Paket, das jeden Monat wechselt. Fortnite stellte das als eine geniale Möglichkeit für Cosmetics vor.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − sechs = 3

Insert

You are going to send email to