Überlegt ihr, das Crew-Abo in Fortnite zu kaufen? Das müsst ihr wissen

Das Abo soll dann pünktlich zum Start der Season 5 erscheinen. Viele weitere Informationen zur nächsten Season gibt es bisher sonst noch nicht. Falls ihr aber wissen wollt, wie das Ende von Season 4 aussieht und was uns zu Season 5 erwarten könnte , findet ihr in unserer Info-Sammlung.

Beim zweiten Paket dieser Reihe wird es also gleich Ende Dezember angekündigt. Da das erste am 2. Dezember erscheinen wird.

Spare ich mit dem Abo Geld? Rechnet man aus, wie viel man sonst für alle enthaltenen Gegenstände ausgeben würde, kommt man ungefähr auf 26-36 Euro. Wenn ihr also sowieso regelmäßig Geld in Fortnite für Skins und Cosmetics investiert und zu jeder Season den Battle-Pass kauft, spart ihr sogar die Hälfte der Kosten.

Wie sieht so ein Crew-Paket aus? Ein Beispiel, wie so ein Crew-Paket aussieht, das nur exklusiv für Abonnenten sein wird, zeigt das erste Skin-Paket, das bereits angekündigt wurde.

Was ist im Abo enthalten? In dem Abo könnt ihr euch für einen monatlichen Beitrag verschiedene Inhalte sichern. Das sind:

Was ist das für ein Abo? Fortnite stellte mit einem Trailer das neue Crew-Abo vor, welches ab dem 2. Dezember 2020 aktiv sein wird. Für Spieler, die sich dazu entscheiden Teil der Crew zu werden, gibt es monatlich ein paar Goodies in Form von Skins und Cosmetics, die auch exklusiv für Abo-Besitzer sein werden.

Fortnite hat das Crew-Abo angekündigt, das zum Start von Season 5 aktiv werden wird. Wir haben euch hier alles zusammengefasst, was ihr dazu wissen müsst. So könnt ihr dann selbst entscheiden, ob sich das Abo für euch lohnt oder nicht.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 1 = zehn

Insert

You are going to send email to