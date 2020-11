In Fortnite kann man sich bald das monatliche Abo „Fortnite Crew“ sichern, das einem vor allem Cosmetics bringt. Aber was steckt in dem Paket?

Das ist Fortnite Crew: Das Programm kostet 11,99 Euro und wird ab dem Start der Season 5 in Kapitel 2 am 2. Dezember verfügbar sein. Auf dem PlayStation Blog wird Fortnite Crew folgendermaßen beworben:

Heute stellen wir euch eine neue, geniale Möglichkeit vor, wie ihr an spannende Fortnite-Inhalte herankommt: Fortnite Crew! Wenn ihr zu der Art von Fortnite-Spielern gehört, die gerne mit jeder neuen Saison den Battle Pass besitzen oder neue Items zu ihrem Spind hinzufügen wollen, ist dieses neue Abonnement besonders praktisch. Michael House, Community Coordinator Epic Games, via PlayStation Blog

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Bei der „genialen Möglichkeit“ handelt es sich gewissermaßen um ein Abo, wie man es beispielsweise von Streaming-Diensten kennt. Nur gibt es hier eben keine Filme und Serien, sondern monatliche Fortnite-Inhalte. Was steckt da drin?

Was bringt Fortnite Crew?

In dem Abo könnt ihr euch für den monatlichen Beitrag verschiedene Inhalte sichern, die allesamt mit Cosmetics zu tun haben. Das sind:

Zugriff auf den aktuellen Battle Pass. Der wechselt zwar nicht monatlich, ist aber stets im Abo enthalten – den braucht man also nicht auch noch kaufen. Der Battle Pass kostet in der Regel 950 V-Bucks, also etwa 10 Euro. Außerdem stecken darin noch mehr V-Bucks und jede Menge Cosmetics. In der bald endenden Season war er voller Marvel-Helden.

1.000 V-Bucks pro Monat. Das entspricht ebenfalls etwa 10 Euro Gegenwert und kann für Inhalte aus dem Shop ausgegeben werden. Also noch mehr Skins und Cosmetics.

Jeden Monat gibt es ein exklusives Crew-Paket. Darin steckt ein Outfit, das man nur mit dem Crew-Abo bekommt, sowie passende Ausrüstung. Skins im Shop kosten in der Regel auch zwischen 10 und 20 Euro, und hier kriegt man einen exklusiven Skin. Den Anfang macht übrigens „Galaxia“, mit spezieller Spitzhacke und Rücken-Accessoire. Das passt ja zum kurz vor dem Start der Season stattfindenden Galactus-Event.

Insgesamt kann man mit dem Abo also ein bisschen Geld gegenüber Einzelkäufen sparen, wenn man sowieso vorhat, öfter Geld in Fortnite-Cosmetics zu investieren. Hat man es nur auf den Battle Pass abgesehen, ist es hingegen günstiger, sich nur eben den zu sichern und dann so weit zu spielen, dass der nächste direkt wieder finanziert ist.

Wie läuft das Abo ab? Immer zum Monatsende wird das neue Skin-Paket bekanntgegeben, damit man entscheiden kann, ob man dabei bleiben möchte. Das Abo ist nämlich monatlich kündbar. Alles, was man im Rahmen des Abo bekommen hat, darf man auch nach Ablauf behalten. Und hat man den Battle Pass schon gekauft, gibt’s das Geld dafür in Form von V-Bucks zurück, wenn man sich für ein Abo entscheidet.

Nun steht aber erstmal das Ende der Season 4 an. Alles dazu findet ihr in unserer Übersicht zum Season-Wechsel in Fortnite.