Fortnite bringt bald neue Fußball-Skins zu 23 echten Vereinen

In Fortnite wird es schon bald neue Fußball-Skins geben, mit denen ihr echte Vereine repräsentieren könnt. Außerdem soll Fußball verstärkter in Fortnite verfügbar werden. Wir zeigen euch, was schon dazu bekannt ist.

Was sind das für Skins? Epic wird bald neue Fußball-Skins in den Item-Shop bringen. Dort können Spieler dann 10 Skins, entweder weiblich oder männlich, auswählen. Dazu kommt noch die Option, dass ihr 23 verschiedene Vereine aus aller Welt auswählen könnt, damit euer Outfit so angepasst wird.

Insgesamt 23 Vereine können als Stil-Option ausgewählt werden. Es sind mit Gladbach, Schalke und Wolfsburg sogar drei Bundesliga-Vereine dabei:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United FC

Los Angeles FC

Santos FC

Wolves

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

Das werden die neuen Fußball-Skins aus dem „Anpfiff“-Set

Wann werden die Skins im Item-Shop erscheinen? Das „Anpfiff“-Set wird ab Samstag, dem 23. Januar 2021 für alle Spieler erhältlich sein. Mit dazu wird ein besonderer Emote: „Pelés Luftsprung“ von der brasilianischen Fußballlegende Pelé im Item-Shop zu ergattern sein.

Mit diesem Emote könnt ihr euren Sieg als Fußballlegende in Fortnite feiern. Anders war es als Griezmann mit einem Emote aus dem Spiel sein Tor im echten Match feierte.

Mehr Fußball in Fortnite

Was gibt es noch? Nicht nur das „Anpfiff“-Set wird neu in Fortnite erscheinen. Es wird auch einen Cup und mehr Fußball im Kreativmodus geben. Ihr werdet nicht nur die Möglichkeit erhalten, das Set zu gewinnen, sondern könnt es so auch gleich zur Schau stellen.

Offenbar hassen dich Leute in Fortnite, wenn du diesen Skin trägst

Der Pelé Cup findet statt

Was ist damit gemeint? Am Mittwoch, dem 20. Januar wird der Fußball-Spaß schon mit dem Pelé-Cup beginnen. Bei diesem Turnier werden Spieler gegeneinander antreten und die Chance haben, sich das Anpfiff-Set zu sichern. Außerdem kann man das spezielle Emote „Pelés Luftsprung“ gewinnen, das sich am Torjubel der Fußball-Legende orientiert. Das wird dann später auch im Shop landen.

Die großen Gewinner mit den meisten Punkten können ein besonderes, signiertes T-Shirt gewinnen. Mehr Informationen zum Cup und den Regeln werden noch bekannt gegeben.

Beim Pelé-Cup können Spieler die neuen Fußball-Skins gewinnen

Fußball im Kreativmodus

Was ist damit gemeint? Für die Fußball-Fans unter euch wird es noch eine weitere Möglichkeit geben, wie ihr euer Hobby in Fortnite umsetzen könnt. Es wird eine passende Insel geben, auf der ihr gegeneinander in 4er-Teams antreten könnt.

Die Gewinner steigen auf und die Verlierer kämpfen um den 3. Platz. Falls ihr also eure Freunde mal anders herausfordern wollt, habt ihr schon bald die Chance dazu.

Wer gewinnt das Fußball-Turnier von euch?

Ein weiterer Skin, auf den ihr euch vielleicht schon bald freuen könnt, ist der nächste Jäger-Skin, der in Fortnite einziehen wird. Einige Hinweise und Leaks deuten darauf hin, dass der nächste Jäger „Lara Croft“ aus dem Spiel Tomb Raider werden könnte.