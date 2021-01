Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was wurde entdeckt? Dataminer fanden Hinweise, die auf den nächsten Jäger-Skin hindeuten. So soll es in den Daten einige Codes geben, die auf einen weiblichen Skin weisen, der auch noch reaktiv sein soll. Der Codename, unter dem man das Outfit finden kann, lautet bisher: Typhoon.

Was ist das für ein Skin? In Season 5 – Kapitel 2 tauchen immer wieder Jäger auf, die aus anderen Universen stammen. Die werden von Agent Jonesy rekrutiert, damit sie den Zero-Point bewachen, wie man schon im Trailer der Season 5 sehen konnte.

In Fortnite könnte schon bald der nächste Jäger-Skin aus der Serie erscheinen. Hinweise und Leaks deuten jetzt darauf hin, dass es sich bei dem Skin um Lara Croft handeln könnte. Wir zeigen euch, was dafür spricht.

