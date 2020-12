Fortnite: Battle Royale startet ein Crossover mit Walking Dead. Es wurden Skins von Charakteren aus der Serie angekündigt, die schon bald in den Item-Shop kommen sollen. MeinMMO zeigt euch, wie diese aussehen.

Was wurde angekündigt? Bei den Game Awards 2020, die in der Nacht vom 10. Dezember auf den 11. Dezember stattgefunden haben, kündigte Epic ein Crossover für Fortnite an. Die Kollaboration wird mit The Walking Dead stattfinden und bringt:

Einen Skin für den Charakter: Michonne

Einen Skin für den Charakter: Daryl Dixon

2 Spitzhacken, die sonst von den beiden Charakteren als Waffen gegen die „Beißer“ eingesetzt werden

Für die Ankündigung erstellte Epic einen Mini-Trailer, der zeigt, wie Jonesy (der Hauptcharakter von Fortnite) die beiden „Jäger“ aus der Zombie-verseuchten Welt auf die Fortnite-Map bringt. Hier seht ihr den Trailer:

Wann erscheinen die Skins? Der Release der Walking-Dead-Skins wurde für den 16. Dezember 2020 angekündigt. In Deutschland könnte es aber wegen der Zeitverschiebung erst am Donnerstag, dem 17. Dezember um 1:00 Uhr sein, da sich dann der Item-Shop aktualisiert.

Die nächsten Jäger kommen

Warum kommen Charaktere aus Walking Dead zu Fortnite? Wie man schon im Battle-Pass-Trailer von Season 5 sehen konnte, holt sich Jonesy die besten Jäger aus anderen Welten. Das führt dazu, dass jetzt einige Charaktere aus anderen Spielen oder Serien ins Spiel kommen.

Nachdem Galactus auf der Insel war und den Zero-Point wieder freigelegt hat, können jetzt alle von der Fortnite-Insel entfliehen. Die Aufgabe von Jonesy ist es, genau dies zu verhindern und dafür sucht er sich Hilfe bei den härtesten Jägern.

Jonesy stellt sich einen Trupp zusammen

Michonne und Daryl Dixon kennt man aus der Serie The Walking Dead, bei der sie Jagd auf die Beißer machen, die Zombies der Serie. Michonne kennt man dafür, dass sie sich mit ihrem Katana-Schwert durch ganze Massen kämpft.

Daryl Dixon sieht man oft mit einem Messer in je einer Hand für den Nahkampf oder seine besondere Spezialität: Die Armbrust, die er für leises Töten nutzt. Mit ihren Fähigkeiten scheinen sie sich also für das Fortnite-Jäger-Team qualifiziert zu haben.

Hier sieht man Daryl und Michonne aus The Walking Dead

In Fortnite Season 5 scheint noch einiges auf uns zuzukommen. Dataminer konnten schon eine Menge Waffen in den Daten finden, die es bisher noch nicht im Spiel gibt. Sollten diese alle noch in Season 5 erscheinen, könnten Spieler mit 12 neuen Waffen rechnen.