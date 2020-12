Die restlichen 7 Waffen, die er finden konnte, betitelte er mit „exotischen Waffen“. Mit dabei ist ein Raketenwerfer, Sturmgewehre, Maschinenpistolen und eine Sniper (via Twitter ). Hier seht ihr nochmal alle 12 Waffen, die in den Daten gefunden wurden:

Laut dem Dataminer soll es die Schrotflinte in den Seltenheiten: selten (blau) und episch (lila) geben. Sollte es sich wirklich um die Shotgun aus dem Trailer handeln, ist es wahrscheinlich, dass sie noch in Season 5 erscheinen könnte.

Was sind exotische Waffen? Exotische und mystische Waffen teilen einen weitaus höheren Schaden als reguläre Waffen aus. In den vergangenen Seasons gab es bereits Bosse, die mythische Waffen als Loot bei sich trugen.

Der Start von Season 5 Kapitel 2 in Fortnite: Battle Royale brachte exotische Waffen ins Spiel. Ein Dataminer konnte jetzt weitere Waffen in den Daten finden, die es bisher noch nicht im Spiel gibt. Kommen die noch in Season 5?

