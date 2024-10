Eine 76-jährige Großmutter liebt ein Spiel, das vor allem Jugendliche zocken und zeigt es 20.000 Followern auf Twitch

In WoW könnt ihr den aktuellen Raid jetzt selbst nerfen – So geht’s

Doch so liebevoll ging es nicht immer zu. Wie Bowie berichtet, war sie überrascht von der „Toxizität“, die ihr gerade am Anfang entgegenschlug. Mittlerweile habe sie jedoch Leute, die auf sie aufpassen würden und Inhalte moderieren, damit ihre Community ein angenehmer Ort bleibt.

Was ich wirklich mag, ist, manche Leute haben wirklich sehr schlechte Tage in ihrem Leben. Manchen Leuten geht es nicht so gut, sie haben vielleicht Probleme, und es ist immer jemand da, der sie unterstützt.

Die Twitch-Streamerin sagt, sie war vom ersten Moment an völlig fasziniert von dem Spiel. Wenn sie einmal alt sei, so die 76-Jährige, werde sie sich liebevoll an ihr Fortnite-Spiel erinnern. Das sei ein Tag gewesen, den sie niemals vergessen werde.

Ich bin in das Zimmer meines Enkels gegangen, wo er auf seiner PS4 gespielt hat, und ich sah Fortnite. Natürlich wusste ich damals noch nicht, was es war, er musste mir erklären, und Menschen sprechen von Liebe auf den ersten Blick. Nun ja, das war es wirklich für mich.

Was ist das für eine Streamerin? Die 76-jährige Schottin Cath Bowie ist als GrumpyGran1948 auf YouTube und Twitch unterwegs. Auf der Streaming-Plattform zeigt sie fast ausschließlich Fortnite, dort sahen ihr im September 2024 im Schnitt etwa 80 Leute zu, im August schalteten zur Spitze sogar 3.000 Leute gleichzeitig ein (via SullyGnome ).

